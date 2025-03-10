嘉義梅山纜車、太平滑索同推進 打造立體旅遊廊道

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義梅山「太平四村及周邊觀光環境整備計畫」獲進展，民進黨立委陳冠廷今天表示，觀光署已評估「梅山纜車」興建可行性、啟動「太平滑索」設計工作，打造山區立體旅遊廊道。

陳冠廷今天發布新聞稿表示，交通部觀光署近日舉辦「太平四村及周邊觀光環境整備計畫」梅山纜車第2次意見交流會，會中確認海拔80公尺直達千米的「梅山雲端纜車」規劃進度，更宣布阿里山國家風景區管理處啟動「太平滑索」設計工作。

陳冠廷表示，梅山纜車規劃採每段180度迴旋攀升設計，遊客可在20分鐘攀升過程中，透過全景車廂飽覽梅山茶園層疊景觀及嘉南平原晨昏光影變化，終點直抵生態導覽核心區。他強調，觀光署已承諾採用「最小開發面積」工法，避免觸及梅山第一水資源保護區敏感地帶，將生態衝擊降至最低。

此外，同步推進的「太平滑索」將設置在太平雲梯觀景平台，利用現有地形落差打造長約300公尺的滑降體驗，旅客能從高空俯瞰梅山太平天際線，增添嘉義山區觀光新亮點。將與纜車相輔相成，共同串聯太平雲梯周邊平台，形成完整遊憩系統。

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陳冠廷指出，太平雲梯自2017年營運後，每年已吸引百萬遊客，但也暴露出交通壅塞問題。梅山纜車計畫不僅能緩解梅山市區到太平雲梯162甲縣道（沿途有36彎）的交通壓力，更能串聯大阿里山區的太平雲梯、奮起湖、獨立山等景點，為地方帶來觀光與經濟效益。

陳冠廷強調，為確保開發與生態保育並重，將持續協調交通部、環保署、農業部等相關單位，確保計畫在環境影響評估與土地取得等關鍵議題上能順利推展，目標於2025年底完成可行性報告，最快2030年正式營運。（編輯：郭諭儒）1140310