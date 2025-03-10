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高雄首輛大型電動捐血車「永旭希望1號」啟用

2025/3/10 17:08
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（中央社記者林巧璉高雄10日電）高雄捐血中心今天獲贈高市首輛大型電動捐血車，永旭保險經紀人公司捐贈「永旭保經希望1號」電動捐血車，不只節能減碳，也讓捐血民眾不再吸廢氣。

高雄捐血中心今天在漢神巨蛋廣場舉辦「永旭保經希望1號」全電動捐血車捐贈儀式，捐血中心主任洪啟民說，這是高雄市首輛全電動捐血車，過去捐血民眾在車旁等待時都要聞廢氣，這對環境和健康都不好，電動車在怠速時也不會有抖動問題，讓捐血民眾能更加舒適。

高雄市永旭希望工程慈善協會理事長呂文雄致詞時說，捐血議題相當重要，永旭保經與旗下永旭希望工程慈善協會長期投身公益，深知血液對於醫療至關重要，「捐血一袋救人一命」，希望透過捐贈能讓更多人關注捐血議題，未來也會持續舉辦捐血活動。

洪啟民接受媒體聯訪時說，今天獲贈高雄市首輛電動捐血車，也象徵捐血行動邁向節能減碳，希望未來捐血車盡量都是電動車不排碳，減少空氣污染。讓周遭捐血民眾能有更好的空氣品質，在車上捐血的人也享有舒適環境。

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洪啟民說，高雄共有11輛捐血車，今天「永旭保經希望1號」加入捐血行列後，未來會汰換掉老舊捐血車，也會善加利用這輛電動捐血車。

談及血液庫存狀況，洪啟民說，前幾週大家都有聽到O型血不夠，經過媒體報導和民眾熱心後，O型血庫存回穩，截至今天上午有6至7天庫存，目前是A型血略微不足，希望民眾多多捐血。（編輯：李亨山）1140310

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