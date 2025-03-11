加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹市身障機構推出公益香草茶 助慢飛兒當頭家

2025/3/11 16:42（3/11 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市身障機構愛恆啟能中心打造香草樂活園，並由慢飛兒親手種植香草製茶包，也推出公益品牌禮盒「慢行花語」，將慢飛兒的形象融入禮盒圖樣中，讓民眾藉由禮盒上的文字認識慢飛兒，11日舉辦發表活動。中央社記者郭宣彣攝 114年3月11日
新竹市身障機構愛恆啟能中心打造香草樂活園，並由慢飛兒親手種植香草製茶包，也推出公益品牌禮盒「慢行花語」，將慢飛兒的形象融入禮盒圖樣中，讓民眾藉由禮盒上的文字認識慢飛兒，11日舉辦發表活動。中央社記者郭宣彣攝 114年3月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市身障機構愛恆啟能中心打造香草樂活園，並由慢飛兒親手種植香草製茶包，也推出公益品牌禮盒「慢行花語」，今天辦發表會，盼打開知名度，讓慢飛兒能當頭家也穩定收入。

新竹愛恆啟能中心從2020年起，打造香草樂活園，輔導慢飛兒從事學習與實作，透過自然（無農藥）種植香草，讓慢飛兒學習維護、採摘分類、日曬、風乾，並研發香草茶進行包裝等。

新竹愛恆啟能中心今天舉辦發表活動，董事長戴耀賽致詞說，感謝冠軍建材協助打造符合食品安全規格包裝作業環境，設備包含有研磨機、封裝機具、檢測設備等，讓摘取的香草能進行檢測與包裝，生產香草茶。

戴耀賽表示，聯合大學設計品牌研究中心主任趙龍傑、文化創意與數位行銷學系助理教授熊子扉及學生陳毓捷、閻若菡共同設計「慢行花語」公益品牌禮盒，將慢飛兒的形象融入禮盒圖樣中，也讓民眾藉由禮盒上的文字，認識慢飛兒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳毓捷在會中表示，日前至香草園參觀建置設計資料，而此次產品是花草茶為主，意象設計以慢飛兒倒茶為主視覺，並搭配暖色調營造溫馨感；閻若菡表示，禮盒也需考量慢飛兒手部較為不便，紙盒要以好摺為主，目前仍持續調整中。

愛恆啟能中心透過文字表示，慢飛兒雖然飛的慢，但對於花草等植物照料細心，此次推出花草茶，也盼獲民眾支持，讓慢飛兒也能自力更生，照顧自己與家人。（編輯：李錫璋）1140311

#新竹市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：