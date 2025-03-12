竹東鎮崩塌天坑案 鎮公所：疑因鋼構鏽蝕所致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣竹東鎮某大樓前日前出現「天坑」導致1車輛掉落，幸未釀傷亡，竹東鎮公所今天說，崩塌原因初步分析疑因長期加蓋使用，鋼構受下方河道影響逐漸鏽蝕，無法承重所致。

竹東鎮公所今天在臉書發文指出，2月27日於長春路三段374號前國有土地發生崩塌，影響附近公共設施與社區安全，為確保當地結構安全，已正式向土木技師公會申請鑑定，由鎮長郭遠彰等人於3月7日會同技師現勘。

竹東鎮公所表示，現場的一側緊鄰社區地下室混凝土結構，一側為122線道的道路基礎，另一側則是河道加蓋的社區出入口，初步分析，疑因長期加蓋使用，鋼構受下方河道影響逐漸鏽蝕，導致無法承重而坍塌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

竹東鎮公所表示，由於該地屬國有土地，加蓋是否由建商所為或是否合法，仍需釐清，雖公所無直接權責，但基於公共安全考量，主動委請專業技師進行安全鑑定。

竹東鎮公所指出，也發文新竹縣政府，由相關單位協助確認加蓋是否合法，並輔導社區辦理結構安全鑑定。竹縣府透過文字表示，經查，此處社區的合法建築範圍並無包含加蓋的廣場部分。（編輯：李淑華）1140312