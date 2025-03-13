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新北蘆洲南北側案 城鄉局提改再公展條件促加速

2025/3/13 14:34（3/13 14:36 更新）
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新北市長侯友宜（左2）13日到蘆洲舉辦地方座談會時表示，蘆洲南北側農業區整體開發案推動上遇到困難，提報這麼久還沒有完成，才會要求城鄉局去拜會內政部。中央社記者王鴻國攝 114年3月13日
新北市長侯友宜（左2）13日到蘆洲舉辦地方座談會時表示，蘆洲南北側農業區整體開發案推動上遇到困難，提報這麼久還沒有完成，才會要求城鄉局去拜會內政部。中央社記者王鴻國攝 114年3月13日
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（中央社記者王鴻國新北13日電）蘆洲南北側案，新北市城鄉局今天指出，過往都是內政部都委會大會審完再送回新北市做公展，如今只要內政部都委會小組審議後有再公展結論，市府願配合，加速進度。

新北市政府今天在蘆洲區公所舉辦行動治理座談會議，吸引藍綠地方民代及里長參與。地方多關注蘆洲南北側農業區整體開發案的進度。

市府說明，蘆洲南北側案面積約157公頃，市府已於2 月17日針對內政部的要求進行函復，希望能針對公益性及必要性內容再行審議；有關再公展部分，須待內政部都委會做成決議後配合辦理；城鄉局也於2月24日拜會內政部，請其協助加速公益性內容審議，以加速推動。

新北市長侯友宜會中表示，南北側案對蘆洲發展及都市樣貌有很大影響，但推動上遇到一些困難，在進度上提報這麼久還沒有完成，才會要求城鄉局拜會內政部。

城鄉局指出，2月24日拜會內政部後，3月10日已再度送件給內政部，其中包括三重果菜市場都更案及蘆洲南北側案中有關銀河灣計畫，內政部都委會會再排程一起審議。

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至於地方關切再公展一事，城鄉局表示，過往都是內政部都委會大會審完才再送回新北市做公展，如今只要內政部都委會小組審議後有再公展結論，市府也願配合。

民進黨新北市議員顏蔚慈與會指出，根據市府在會中就蘆洲南北側案的簡報及說明，全案並無新的進度，市府應就此案直接進行再公展以聽取最新民意，不應推給內政部都委會，也不需等內政部都委會作決議後才願再公展。（編輯：戴光育）1140313

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新北市政府13日在蘆洲區公所舉辦行動治理座談會議，吸引藍綠地方民代及里長踴躍參與。圖為市長侯友宜（左）一一與里長致意獲歡迎。中央社記者王鴻國攝 114年3月13日
新北市政府13日在蘆洲區公所舉辦行動治理座談會議，吸引藍綠地方民代及里長踴躍參與。圖為市長侯友宜（左）一一與里長致意獲歡迎。中央社記者王鴻國攝 114年3月13日
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