總統提恢復軍審 陳其邁：以法律解決滲透和威脅

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）總統賴清德昨天拋出恢復軍審制度，以因應中國統戰滲透。高雄市長陳其邁說，希望各政黨能以台灣安全為考量凝聚共識，以更好的法律解決中國對台日益增加的滲透和威脅。

賴總統13日宣布將恢復軍事審判制度，並稱中國是境外敵對勢力，政府必須採取更積極的作為。

陳其邁今天上午出席市府與高醫大簽約儀式，會前聯訪時被問及對於賴總統稱中國是境外敵對勢力以及恢復軍審的相關看法。

陳其邁回應，「境外敵對勢力是在這幾年威脅台灣、中華民國的國家安全，以及對我們主權的侵犯。」這幾年中國持續對台灣國內滲透、發展組織，且頻繁的軍演和各種外交封鎖等，對台灣非常不友善，也危及國家主權。

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陳其邁說，這些情況隨中國軍力不斷提升，軍艦持續通過第一島鏈，飛彈試射也更頻繁，這些軍力的投入和威脅都不是國際社會所樂見。中國應適度尊重並承認台灣作為一個民主自由的國家；若不正視台灣的存在，只是一味外交打壓、軍事演練，這只會讓兩岸人民越來越遠。

陳其邁強調，在境外敵對勢力的武力威脅、外交脅迫、甚至是侵犯主權等行為的情況下，台灣應該更團結；希望國內各政黨能以台灣安全、台灣優先為考量，凝聚相關修法共識，以更好的法律框架解決境外敵對勢力的滲透和對國家主權的威脅。（編輯：郭諭儒）1140314