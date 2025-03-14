宜蘭赴新北行銷綠博 推共融世界3/29武荖坑揭幕

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）宜蘭縣府今天在新北市召開記者會，宣布2025宜蘭綠色博覽會29日在蘇澳武荖坑風景區揭幕，以「共融世界」為主題推永續目標。在綠博的新北週期間，新北市民入園有優惠。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天攜手新北市長侯友宜在新北市府召開記者會，宣布2025綠色博覽會為3月29日至5月11日，地點為宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區。以「Inclusive World 共融世界」為主題，共17個永續展區、3座物理遊樂場、1套實境解謎遊戲。

林茂盛說，宜蘭綠博已舉辦25屆，是春季大型環境教育活動。今年永續展區包括農漁業、能源、教育、地方創生及食衣住行等，鼓勵更多民眾與企業參與永續行動。

農業部農村發展及水土保持署台北分署副分署長蘇怡維與會表示，活動從以往的節能減碳，進化為推廣負碳，也就是負排放技術。另外，物理遊戲場的遊具不插電，期許親子遊客在寓教於樂的互動，落實永續理念在共融生活。

侯友宜指出，今年綠博的「新北永續」展區推動「生產、生活、生態」的「三生永續」農業，還可看到6款AR（擴增實境）動畫的動植物，包括萬金杜鵑、黑鳶、台北赤蛙、綠水龍、穿山甲、軸孔珊瑚，用手機掃快速響應矩陣碼（QR Code）就可遊玩。

宜蘭縣府人員告訴中央社記者，今年綠博創新行動，配合國家2050淨零轉型推廣氫能應用的關鍵戰略計畫，推出太陽與氫能充電站。這是由工研院與鼎硯公司共同研發，所發展移動式能源解決方案，減排溫室氣體。

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另外，「淨零光儲綠能市集」的攤位以太陽能儲能設備發電，日照不足供應電能時，可使用第二道能源供應，用甲醇轉換成氫氣發電，並提供給攤位、電動遊園車使用。

新北市農業局長諶錫輝向中央社記者表示，維護原生物種生存環境，讓農業活動與生態環境都永續發展。今年綠博的「台灣好物館」將販售新北特色的萬金杜鵑、新北好茶、綠竹筍等，在綠博的新北週期間（4月21日至4月27日），新北市民入園，享門票新台幣100元優惠。（編輯：戴光育）1140314