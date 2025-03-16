新北表揚108名優秀青年 劉和然感謝為城市貢獻

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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市副市長劉和然出席「114年新北市優秀青年表揚暨青年行動年會」，表揚今年獲獎的108名優秀青年，由醫師徐展陽代表上台領取證書。劉和然致詞感謝青年們為城市的貢獻。

救國團新北市團務指導委員會長年與新北市政府、新北市議會等單位合作辦理慶祝青年節系列活動，共評選出中學組74人、大專組15人及社會組19人，合計108名優秀青年並於今天頒獎表揚。

會中，由台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽代表從劉和然手中接過證書。

徐展陽投身於心臟血管手術及院外心臟停止（OHCA）患者的急救葉克膜手術。為及時拯救病患，他曾經忍著結石的劇痛，打了止痛針後就進開刀房幫患者完成冠狀動脈繞道手術。迄今，已成功救治超過百名OHCA的病人，幫助康復走出醫院。

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劉和然致詞表示，新北市18至40歲的青年約115萬人，如何讓新北市的青年族群能夠安居樂業是市府的重要使命，感謝救國團新北市團務指導委員會籌辦優秀青年表揚活動，像徐展陽這樣在新北市各行各業、不同階層、領域的優秀青年事蹟才能被發揚光大。

他表示，除感謝青年為這個城市的貢獻，也藉此鼓勵更多青年在自己的領域中持續奉獻付出，讓新北市更加安居樂業。市府將持續攜手各民間部門，致力推動青年政策，期盼能鼓舞更多青年發揮所長，讓城市持續成長邁進。（編輯：李錫璋）1140316