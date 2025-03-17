林口水資源中心擴建試運轉 新北：可處理17萬人污水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北17日電）林口人口增加，人數已逾13萬，因此，市府擴建林口水資源回收中心，1月已完工試運轉，讓每天污水處理量倍增至4萬6000噸，可提供17萬人生活污水處理量。

市長侯友宜今天視察林口水資源回收中心二期擴建工程，水利局長宋德仁簡報指出，林口地區近年因交通建設發展致人口快速成長，人口逾13萬人，生活污水處理量已達飽和。

他表示，為解決快速成長污水量，在中央補助下，共投入新台幣約7.5億元經費，辦理林口區水資源回收中心第二期擴建工程，1月17日完工並開始試運轉，可提供至民國123年計畫人口17萬人污水量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜接受媒體聯訪表示，林口水資源回收中心擴建後，使污水處理量提升約1倍，從每天2萬3000噸提升到4萬6000噸，可提供林口服務人口達17萬人，更優化林口及八里地區整體環境。

水利局表示，新北市污水獨立系統目前設有林口、淡水及三鶯水資源回收中心；未來將興建瑞芳水資源回收中心，興建完成後，污水處理量可達每天4500噸，可收集處理四腳亭區及瑞芳的市區、爪峰區生活污水，進而改善基隆河水質。（編輯：陳仁華）1140317