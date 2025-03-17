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4/3至4/13嘉義親子藝術節119場表演 室外演出免費看

2025/3/17 13:39（3/17 14:22 更新）
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嘉義縣政府文化觀光局17日舉行2025嘉義親子藝術節記者會，縣長翁章梁（後右）扮裝成魔術師，邀大小朋友一起參與活動。中央社記者蔡智明攝 114年3月17日
嘉義縣政府文化觀光局17日舉行2025嘉義親子藝術節記者會，縣長翁章梁（後右）扮裝成魔術師，邀大小朋友一起參與活動。中央社記者蔡智明攝 114年3月17日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）2025嘉義親子藝術節4月3日至13日在嘉義縣表演藝術中心舉辦，共有室內、室外表演119場；室外表演免費欣賞，還有親子特色市集可以逛，縣長翁章梁邀請大小朋友一起來。

嘉義縣政府文化觀光局今天舉行2025嘉義親子藝術節記者會，翁章梁扮演魔術師，變出參與演出的團隊，並與幼稚園小朋友共舞。

翁章梁接受媒體聯訪表示，每年兒童節期間文化觀光局都會舉辦親子藝術節，今年共有119場演出，也邀請40個商家做親子特色市集，也有26場DIY親子體驗工作坊，來嘉義縣表演藝術中心看表演，會是歡度兒童節最佳選擇。

文觀局指出，此次親子藝術節邀請到很多國內優秀表演團體，為期11天，讓孩子們能沉浸藝術樂趣中；特別推薦台語親子音樂劇「春天佇佗位」，由台語金曲歌王朱約信（豬頭皮）飾演阿公，透過生動台語對話與旋律，感受台語文化魅力。

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另外，邀請以馬戲為基礎的「紅鼻子馬戲團」、打擊音樂為主的「嘉頌擊樂」、結合遊戲唱跳的「糖果星球派對」及以精工布袋戲著稱的「三昧堂創意木偶團隊」演出。

文觀局強調，室外則有特技馬戲展演、德國手搖琴、姐姐帶動跳、動物造型表演、扯鈴及傳統技藝演出，每天內容都不相同、精彩節目不間斷；活動詳情及售票資訊，可上嘉義縣表演藝術中心官網或Facebook官方粉絲頁查詢。（編輯：陳仁華）1140317

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