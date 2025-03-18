葉元之辦公室遭勞檢 若不改善將挨罰

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（中央社記者陳怡璇、劉冠廷台北18日電）北市今天勞檢立委葉元之辦公室，查無勞工出缺勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等，勞檢處表示，若遲未改善，依法條分別可罰新台幣9至45萬元、3至15萬元等。

對此，葉元之辦公室表示，尊重並全力配合調查，盼釐清外界疑慮。

北市勞動局日前於1999接獲民眾檢舉，葉元之遭爆涉有職場霸凌、禁止勞工請病假等涉違反勞動法令事項，今天派員勞檢，查無當事勞工的出勤紀錄，請雇主提出補充說明。另未設置職場暴力預防措施等，1個月限期改善。

勞檢處說，若雇主仍有這些缺失，出缺勤紀錄部分可罰新台幣9至45萬元，未設置職場暴力預防措施可罰3至15萬元；案件移送到勞動局之後，會給葉元之辦公室陳述與說明的機會，再看看怎麼罰。

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勞檢處解釋，所謂「未設置職場暴力預防措施」包含事業單位有無配置適當作業場所、是否適性適所、溝通技巧教育訓練、有無程序處理員工反映的職場霸凌等問題、後續如何評估與檢討等。

因事涉霸凌，後續是否約談葉元之本人或是當事勞工家屬等，勞檢處表示不會，因職安法並未授予權限做個案認定。（編輯：林恕暉）1140318