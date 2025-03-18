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首頁 / 政治

北市勞檢葉元之立院辦公室 查無員工出勤紀錄限1個月改善

2025/3/18 15:59（3/18 16:25 更新）
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國民黨立委葉元之。（圖取自葉元之臉書facebook.com）
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（中央社記者陳怡璇台北18日電）北市勞動局表示，接獲檢舉表示國民黨立委葉元之職場霸凌、禁止勞工請病假等，今天勞檢發現現場無當事勞工的出勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等，限期1個月改善。

北市勞動局以新聞稿表示，日前於1999接獲民眾檢舉，葉元之遭爆涉有職場霸凌、禁止勞工請病假等涉違反勞動法令事項，當時因家屬尚於治喪期間，待治喪事宜已過，且媒體多有報導，今天上午派員前往勞動檢查。

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勞檢處經查發現，現場無當事勞工的出勤紀錄，除請雇主提出補充說明外，另發現涉有違反職業安全衛生設施規則第324條之3第1項第1至7款規定（未設置職場暴力預防措施），將通知1個月限期改善。

勞檢處表示，113年間受理職場霸凌申訴案件776件，相較於111年成長近4倍。受理113年職場不法侵害申訴案件中，有關言語暴力者占52%，有關工作分配或職務調動相關內容者占22%，至於有提及肢體暴力者，則占3%。申訴案件中前5大行業分別為批發及零售業、住宿及餐飲業、金融及保險業、支援服務業及資訊及通訊傳播業。（編輯：張銘坤）1140318

#勞檢處
#國民黨
#葉元之
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