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東海大學校友返台捐百萬美元 打造女數學家搖籃

2025/3/19 17:37（3/19 18:06 更新）
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旅居美國的東海大學校友日前返校捐出100萬美元（約新台幣3300萬元），設立4年全額學雜費的「女數學家獎助學金」。校方指出，這筆獎學金將打造女性優秀數學家搖籃，從115學年起每年可提供約12個名額給新生，讓學生在4年內享有新台幣50.4萬元（每學期約6.3萬元）的全額獎學金。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月19日
旅居美國的東海大學校友日前返校捐出100萬美元（約新台幣3300萬元），設立4年全額學雜費的「女數學家獎助學金」。校方指出，這筆獎學金將打造女性優秀數學家搖籃，從115學年起每年可提供約12個名額給新生，讓學生在4年內享有新台幣50.4萬元（每學期約6.3萬元）的全額獎學金。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）東海大學1名校友旅居美國，日前返校捐出100萬美元（約新台幣3300萬元），設立4年全額學雜費的「女數學家獎助學金」，希望在AI時代培育具全球競爭力的女性數學家。

東海大學今天發布新聞稿，1名校友捐出百萬美元打造「女數學家獎助學金」。這名校友回憶起當年在東海就讀工業工程與管理學系，不但啟蒙數學之路，更影響日後前往維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech）攻讀數學博士，並踏入數學教學與研究領域，最後因為數學解決金融實務問題。

校友認為，數學的價值不僅限於理論探討，而是驅動科技進步的核心，尤其在人工智慧、大數據與運算技術快速發展的時代，數學成為影響技術突破的關鍵。

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全球AI與數學領域的女性比例仍遠低於男性，限制多元視角發展，現代女性在通往數學與科學的研究道路上，相較男性充滿艱辛，因此經過長久觀察與考慮，校友決定返台提供百萬美元。

東海大學指出，這筆獎學金將打造女性優秀數學家搖籃，從115學年起每年可提供約12個名額給新生，讓學生在4年內享有新台幣50.4萬元（每學期約6.3萬元）的全額獎學金。（編輯：張雅淨）1140319

#東海大學
#美國
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#獎學金
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