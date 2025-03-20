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香菜產量高價格跌 彰化北斗農會推香菜豬肉包

2025/3/20 16:34（3/20 16:46 更新）
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彰化縣北斗鎮農會為解決香菜產量多、價格下跌問題，結合在地食品廠商開發香菜豬肉包，期盼協助農民挺過價格波動帶來的挑戰，20日舉行行銷記者會。中央社記者鄭維真攝 114年3月20日
彰化縣北斗鎮農會為解決香菜產量多、價格下跌問題，結合在地食品廠商開發香菜豬肉包，期盼協助農民挺過價格波動帶來的挑戰，20日舉行行銷記者會。中央社記者鄭維真攝 114年3月20日
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（中央社記者鄭維真彰化20日電）彰化北斗為香菜最大產區，近期農民反映產量高、香菜價格下跌，北斗鎮農會為解決產量多的問題，結合在地食品廠商，開發香菜豬肉包販售，期盼提升香菜價值替農民穩定收益。

彰化縣北斗鎮農會今天舉行香菜豬肉包行銷記者會，農會指出，北斗鎮是全台最大香菜生產區，種植面積約165公頃，冬季產量占全國8成，夏季供應達9成以上；香菜適合生長於攝氏17至20度冷涼環境，耐熱性較差。

北斗鎮農會總幹事陳瑩昇接受媒體聯訪時表示，今年初氣候適宜，香菜產量高，導致價格下跌至每公斤新台幣23.8元，與去年同期平均價格每公斤50元相差甚遠，因此陸續接獲農民陳情。

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陳瑩昇說，為解決重要農作物困境，農會與在地優良食品廠商合作，將新鮮香菜與豬肉結合，推出香菜豬肉包，讓消費者對於香菜料理多一項新選擇，也希望能協助農民挺過價格波動帶來的挑戰。

農會表示，為推廣在地農產，創造新商機，會持續開發各種香菜創意料理，並舉辦香菜主題活動，讓更多人看見北斗香菜價值，帶動地方經濟發展。（編輯：謝雅竹）1140320

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