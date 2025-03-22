蔣萬安與北市5藍委合體亮相 高喊台北隊加油

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市長蔣萬安與國民黨立委李彥秀、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強合體出席活動；蔣萬安說，5名立委對北市府來說都很重要，相互支援、為市政打拚，並高呼：「台北隊加油。」

蔣萬安今與李彥秀、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強等人一起出席青年職涯就業博覽會；由於5名立委都面臨罷免危機，蔣萬安首次與他們在公開活動合體，引發注目；6人並一起高呼「台北隊加油」口號。

蔣萬安接受聯訪時表示，5名立委在立院協助北市爭取預算、推動建設、協調與訂法令等表現，大家有目共睹，也感謝他們對北市市政的協助，如王鴻薇協助放寬都更容積獎勵、徐巧芯讓企業有誘因聘用24歲以下民眾、羅智強推動金華、黎元社宅與校舍改建、賴士葆為捷運南環段爭取追加預算、李彥秀關心內湖南港交通等。

媒體追問後續會不會有更多「跟藍委站在一起」的活動，蔣萬安表示，委員們都很關心北市，接下來的市政活動委員都會持續參與及關注。

媒體詢問，有藍委的助理認為大罷免情況下不適合在就業博覽會這種場合露面；蔣萬安回答，這是開放的活動，他的行程也是公開的，不分中央地方的民代，只要願意來關心都非常歡迎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，北市府被指「加嚴」妨礙罷免團體，市警局要求各分局在受理罷免活動時都要申請集會遊行。

蔣萬安重申：「我們的立場一直就是確保罷免活動順利進行，以及確保所有前來的民眾的安全。」警察局開會就提出要求輔導罷免團體依照集遊法來申請，而昨天也看到內政部長劉世芳說尊重地方判斷是否適用集遊法，尊重警察局的專業決定。（編輯：龍柏安）1140322