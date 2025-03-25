高雄建物立體綠化補助即起受理 最高補助80萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高市府工務局今天表示，今年建物立體綠化及綠屋頂補助計畫即起受理申請，5月20日前截止；最高補助新台幣80萬元，申請補助須納入淨零排放設施，以增加立體綠化面積。

高雄市工務局今天發布新聞稿指出，既有建築物施作立體綠化，為最直接改善民眾生活空間、最貼近民眾感受，具有公共示範效果。

另外，從公私有建築物中，將原本空曠、閒置且日曬蓄溫屋頂、露台或戶外牆面，改造成兼具舒適、休憩且具降溫功能綠藝空間，也符合市民追求生活提升目標。

工務局表示，今年立體綠化及綠屋頂補助計畫已於今天公告，補助對象為領有使用執照的「透天建築物」、「公寓大廈建築物」及「其他建築物」等3種型態，最多可補助屋頂綠化改善經費的49%。

申請項目包含建築物立體綠化及綠屋頂管理維護及修繕，最高補助金額80萬元，即日起受理申請，5月20日前截止。

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工務局指出，補助計畫至去年已補助95件申請案，綠化面積達到3938平方公尺；為推動淨零碳排政策並延續去年方案，綠化範圍應設置智慧澆灌、淨零碳排或氣候防洪等設施達補助經費10%或20%以上。

若市民有意願申請補助，可與工務局建築管理處林先生聯繫（07）3368333轉3250；相關補助事項等內容， 可上工務局建築管理處網站公告事項查詢。（編輯：陳仁華）1140325