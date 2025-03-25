加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉科實中新建校舍動土 相鄰台積電117年完工

2025/3/25 15:17（3/25 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國科會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程25日舉行動土典禮，由國科會副主委蘇振綱（前排右8）與嘉義縣長翁章梁（前排右9）共同主持。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日
國科會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程25日舉行動土典禮，由國科會副主委蘇振綱（前排右8）與嘉義縣長翁章梁（前排右9）共同主持。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）國家科學及技術委員會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程今天動土，校地總面積8.5公頃，相鄰台積電先進封裝廠，預計民國117年興建完成。

動土典禮由國科會副主任委員蘇振綱與嘉義縣長翁章梁主持，嘉科實中校長林怡慧表示，新建工程包括國小部、國中部、高中部、雙語部、幼兒園、體育館、圖書館、宿舍、景觀工程及操場等。首期校舍工程預計115年7月完工，全區預計117年完工。

蘇振綱接受媒體聯訪表示，希望嘉科實中未來成為培育人才與科技共榮重要基地，謝謝嘉義縣政府協助南部科學園區嘉義園區，一起持續努力為台灣高科技發展奠定良好基礎。

google news透過 Google News追蹤中央社

翁章梁說，台灣過去科園區內學校都辦得很好，嘉科實中開始招生就很多人搶著讀，未來嘉義園區開始運作後，嘉科實中會有2成名額留給嘉義縣民。

位於嘉義園區的嘉科實中鄰近高鐵嘉義站和國立故宮博物院南部院區，去年9月招生，目前先借用長庚科技大學嘉義分部與國立嘉義大學新民校區校舍上課。（編輯：李明宗）1140325

#翁章梁
#國科會
#嘉義縣政府
#蘇振綱
#國立嘉義大學
#林怡慧
#國家科學及技術委員會
國科會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程25日舉行動土典禮，嘉科實中校長林怡慧（右）簡報指出，校地總面積8.5公頃，預計於民國117年全部完工。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日
國科會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程25日舉行動土典禮，嘉科實中校長林怡慧（右）簡報指出，校地總面積8.5公頃，預計於民國117年全部完工。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日
國科會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程25日舉行動土典禮，校地旁是興建中的台灣積體電路製造股份有限公司先進封裝廠（圖）。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日
國科會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程25日舉行動土典禮，校地旁是興建中的台灣積體電路製造股份有限公司先進封裝廠（圖）。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日
蘇振綱
培養科技女力 國科會啟動2025 GiCS尋找資安女婕思政院通過大南方新矽谷方案 串聯南部半導體S廊帶
翁章梁
嘉義縣鳳梨酥首度進軍日本超市 翁章梁到場推廣台日友好 嘉縣府贈防府天滿宮阿里山檜木賽錢箱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：