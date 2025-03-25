嘉科實中新建校舍動土 相鄰台積電117年完工

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）國家科學及技術委員會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程今天動土，校地總面積8.5公頃，相鄰台積電先進封裝廠，預計民國117年興建完成。

動土典禮由國科會副主任委員蘇振綱與嘉義縣長翁章梁主持，嘉科實中校長林怡慧表示，新建工程包括國小部、國中部、高中部、雙語部、幼兒園、體育館、圖書館、宿舍、景觀工程及操場等。首期校舍工程預計115年7月完工，全區預計117年完工。

蘇振綱接受媒體聯訪表示，希望嘉科實中未來成為培育人才與科技共榮重要基地，謝謝嘉義縣政府協助南部科學園區嘉義園區，一起持續努力為台灣高科技發展奠定良好基礎。

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翁章梁說，台灣過去科園區內學校都辦得很好，嘉科實中開始招生就很多人搶著讀，未來嘉義園區開始運作後，嘉科實中會有2成名額留給嘉義縣民。

位於嘉義園區的嘉科實中鄰近高鐵嘉義站和國立故宮博物院南部院區，去年9月招生，目前先借用長庚科技大學嘉義分部與國立嘉義大學新民校區校舍上課。（編輯：李明宗）1140325

國科會斥資新台幣22.9億元興建的國立嘉科實驗高級中等學校校舍新建工程25日舉行動土典禮，嘉科實中校長林怡慧（右）簡報指出，校地總面積8.5公頃，預計於民國117年全部完工。中央社記者蔡智明攝 114年3月25日