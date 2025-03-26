台南將軍綠蘆筍產季到 當潤餅食材口感佳

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市將軍區栽種的綠蘆筍目前正值產季，因清明節將至，市府及農會推薦可作為應景食品潤餅食材，讓美食提升口感及健康色彩，也吸引更多民眾品嚐當季鮮甜蘆筍。

台南市農業局今天在民治政中心舉辦「童享春日綠活力 蘆筍鮮味探險趣」記者會，推廣正值產季的將軍區蘆筍。

將軍區農會總幹事林彥良表示，蘆筍屬高經濟價值作物，近年市場上蘆筍需求量增加，配合政府輔導青年農民設施栽培及推出各項補助計畫，吸引不少青農願意返鄉從事蘆筍栽培管理，因採用設施栽培，品質相當優良。

林彥良表示，因應蘆筍栽培面積擴大，產量增加，將軍區農會打造「紅將軍綠蘆筍」品牌，具生產追溯條碼，產品安全無虞，開拓不同銷售通路，已成為許多消費者心中第一首選。

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農業局農務科長許文耀表示，將軍區當季鮮採蘆筍與紅蘿蔔，可以用來料理成蘆筍細捲、蘆筍薯泥沙拉，或者結合傳統潤餅，搭配蘆筍香鬆，美味升級，營養加倍，脆嫩多汁的綠蘆筍富含膳食纖維、維生素和抗氧化成分，讓潤餅增添一抹健康色彩，而且清爽脆口、口感更有層次。

許文耀指出，台南是全台第2大蘆筍產區，栽種面積約50公頃，年產量約可達160公噸，將軍區綠蘆筍每年3至6月為採收期，今年受氣候影響採收期稍延後，產量略降。（編輯：李亨山）1140326