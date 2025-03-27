加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 地方

澎湖捐血人變少 中油營業處發起捐血挹注血庫

2025/3/27 12:28（3/27 13:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣中油公司澎湖營業處27日起一連3天發起公益捐血活動，期盼各方響應挹注血庫，高雄捐血中心品保組長王郁棻（左3）到澎湖訪視，表達感謝。中央社 114年3月27日
台灣中油公司澎湖營業處27日起一連3天發起公益捐血活動，期盼各方響應挹注血庫，高雄捐血中心品保組長王郁棻（左3）到澎湖訪視，表達感謝。中央社 114年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣27日電）血庫鬧血荒，台灣中油澎湖營業處今天起一連3天發起公益捐血活動，澎湖區營業處長劉進參率先挽袖捐血，盼各方響應挹注血庫，高雄捐血中心品保組長王郁棻到澎湖訪視，表達感謝。

中油澎湖營業處響應「台灣中油百萬cc熱情公益捐血活動」，首場捐血活動今天登場，為期3天，凡前往馬公捐血站捐血250cc民眾，可獲300元中油禮物卡，500cc者則加倍送。

劉進參表示，捐血是一項簡單卻極重要行為，每次捐血都能拯他人生命，今天以行動率先挽袖捐血，包括中油員工、志工等也都陸續響應，馬公捐血站也來了不少民眾與阿兵哥加入捐血行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬公捐血中心主任許文坤表示，澎湖受到駐軍減少與少子化等影響，目前每天到中心捐血民眾，都是少數幾人，面對捐血量下降、血庫缺血困境，在澎湖離島地區，感謝有中油等企業發動捐血活動，愛心挹注充實血庫血量；今天正好王郁棻到澎湖訪視，對中油發起捐血活動，表達感謝，而這也是澎湖地區公營企業今年首場捐血活動。

中油澎湖營業處表示，中油每年都辦理「台灣中油百萬cc熱情公益捐血活動」，澎湖營業處也都如期配合響應，平均每場次都有逾100人響應捐血，為血庫募集2萬5000cc鮮血，挹注缺血的血庫。（編輯：陳仁華）1140327

#台灣中油
#高雄
台灣中油公司澎湖營業處27日起一連3天發起公益捐血活動，處長劉進參率先挽袖捐血，期盼各方響應。中央社 114年3月27日
台灣中油公司澎湖營業處27日起一連3天發起公益捐血活動，處長劉進參率先挽袖捐血，期盼各方響應。中央社 114年3月27日
劉進參
中油澎湖營業處長上任 期勉做好四安讓人心安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：