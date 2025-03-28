北市智慧號誌有助減壅塞 蔣萬安盼行車時間更平均

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市交工處表示，現有號誌面臨車流變化大時難調節等挑戰，以AI影像辨識及大數據分析的智慧號誌上路後，導入的38條路段壅塞時間減少、旅行時間整體節省7%，提升效率。

台北市今舉行道路交通安全會報，會中由交通管制工程處報告智慧號誌執行成效。交工處說，定時時制依據過往各時段流量，遇車流變化大時難以處理；而當路段發生壅塞，因需顧慮路廊續進，故需要大量人力同時調整多個路口號誌。

交工處指出，智慧號誌利用AI影像辨識及大數據分析技術，可快速且大範圍蒐集車流資訊，如流量、旅行時間及停等車隊等，區域性即時調整各路口最佳時制，發揮紓解效率；動態號誌依現場車流情況自動調整路廊綠燈秒數，不僅能減少調整號誌的人力，並可系統化。

交工處表示，平日上午7時到9時30分，大台北通勤車流往東利用台北橋進入民權西路，還有士林北投通勤車流多由承德、重慶下，再於橫交主幹道左轉往東，交通瓶頸在於上游通行速度低、下游車流密度高，因此動態提升機車道秒數，降低車流密度，提升機車道下橋紓解效率。

交工處說，若汽車道將回堵至新北端，就動態提升汽車下橋秒數，平面路段則減少秒數；以台北橋為例，偵測上游台北橋大量車流、動態提升民權西路東西向綠燈秒數；若車輛較少，則動態提升重慶北路南北向綠燈秒數。

交工處指出，建置共361處路口、38條路段導入，減少壅塞時間，旅行時間整體節省7%；因現有道路已無法負荷過大車流量，以疏節流策略將壅塞平均分攤，瓶頸路口增加車流紓解率、瓶頸路口的上游，則要儲存車流，分散瓶頸路口壅塞。

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台北市長蔣萬安裁示，既然智慧號誌運用在民權西路有成效，也希望用在內湖地區，希望改善塞車；交工處表示有涵蓋內湖地區，以號誌分流上高速公路車流。

蔣萬安說，他與太太回宜蘭娘家時走國道5號都還算順暢，但在平面車道會塞車很久，希望AI智慧號誌能進一步把行車時間平均分配到各路段，避免「頭重腳輕」，也鼓勵以開放資料（Open Data）方式，將內湖地區的車流、大眾運輸人次資料，在確保個資前提下，跟民間攜手合作尋求交通解方。（編輯：張銘坤）1140328