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台南西港金砂花旗木步道 搭配波斯菊花海吸客

2025/3/30 17:48（3/30 18:01 更新）
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台南市西港區金砂花旗木步道將迎來花季，區公所與當地社區配合營造波斯菊花海，並推出賞花季活動，盼吸引更多遊客，進一步提升西港知名度及民眾對生態保護意識。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
台南市西港區金砂花旗木步道將迎來花季，區公所與當地社區配合營造波斯菊花海，並推出賞花季活動，盼吸引更多遊客，進一步提升西港知名度及民眾對生態保護意識。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年3月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市西港區金砂花旗木步道即將進入花季，區公所與當地社區配合營造波斯菊花海並推出賞花季活動，盼吸引更多遊客造訪西港，體驗自然美景與在地人文特色。

台南市長黃偉哲今天出席「2025西港區花旗木活動-蛇燦生花‧旗遊金砂」開幕典禮致詞表示，西港金砂地區花旗木花季正要開始，今年不只有花旗木，旁邊還有整片波斯菊花海，感謝社區人士與議員長久以來經營，讓大家有美不勝收花海可觀賞。

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黃偉哲說，最近台南從白河、將軍的木棉花開始，到學甲的蜀葵花、西港的花旗木，各色花卉逐一盛開，也宣告台南花季正式開始，民眾可安排假日出遊到台南賞花，順便品嚐台南風味小吃。

西港區長李鴻裕表示，西港不僅有美麗自然景觀，還有深厚文化底蘊，是值得大家探訪的好地方，期待透過花季活動能吸引更多遊客，進一步提升西港知名度及民眾對生態保護意識，讓這片土地的美景和文化能被更多人認識和珍惜。（編輯：李淑華）1140330

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