雲林防災教育科技中心啟用 沉浸式體驗增學習效果

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）雲林縣府在石龜國小設置防災教育科技中心，規劃4大災害主題教學區，透過沉浸式體驗提升學習效果，盼有效提升防災知識的普及性，讓民眾在面對災害時能夠從容應對。

雲林縣教育處今天在石龜國小舉辦雲林縣防災教育科技中心揭牌啟用，在館方人員導覽下，雲林縣長張麗善和議長黃凱等人體驗內部設施。

張麗善表示，雲林縣位處台灣西部沿海地區，面對颱風、地震、水災等災害的挑戰，防災教育尤為重要；「防災重於救災，離災優於防災」，因此設置防災教育科技中心，透過科技與教育的結合，能夠有效提升防災知識的普及性，讓民眾在面對災害時能夠從容應對。

張麗善指出，雲林縣防災教育科技中心以「智慧引航、科技防災」為核心理念，規劃4大災害主題教學區，透過沉浸式體驗提升學習效果。

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張麗善說，雲林縣民約66萬人，縣府已盤整出避難防災空間可容下70萬人，如何透過教育提供訊息及知識，讓民眾知道離自家最近的防災避難空間，及如何躲避災害，當災害發生時才能從容逃生，救己也救人。

雲林縣教育處長邱孝文說明，縣府斥資新台幣3368萬元經費在石龜國小設置防災教育科技中心，導入虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，提供真實的防災體驗，相關的課程也由防災輔導團設置完成，更有專屬網站予以介紹，幫助學員快速學習正確應對方式。並透過數據分析與即時監測系統，更能提升整體災害預警能力。（編輯：李淑華）1140331