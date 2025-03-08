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雲林家扶助學金尚有缺口 張麗善、黃凱捐助

2025/3/8 14:31（3/8 14:41 更新）
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雲林家扶中心每年每學期會為高中職、大專院生募集近500萬元助學金，8日舉辦頒發典禮，不過今年受到大環境影響，獎助學金尚有缺口，雲林縣長張麗善（前排左2）和議長黃凱（前排右2）當場掏腰包捐助。中央社記者姜宜菁攝 114年3月8日
雲林家扶中心每年每學期會為高中職、大專院生募集近500萬元助學金，8日舉辦頒發典禮，不過今年受到大環境影響，獎助學金尚有缺口，雲林縣長張麗善（前排左2）和議長黃凱（前排右2）當場掏腰包捐助。中央社記者姜宜菁攝 114年3月8日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林家扶中心每年每學期會為高中職、大專院生募集近500萬元助學金，今天舉辦頒發典禮，不過受到大環境影響，今年獎助學金尚有缺口，雲林縣長張麗善和議長黃凱當場掏腰包捐助。

雲林家扶中心今天舉辦助學金頒發典禮，有132名高中職、251名大專院生受惠，高中職生可獲新台幣8000元，大專生可獲1萬5000元。活動會場上，家扶扶助的大學生展現學習成果，就讀設計與經營學系的許惠斐、洪嘉惠聯手設計創意服裝，並與表演藝術科曾心儀、美容保健科龔家賢及江芷歆走秀。

根據家扶中心統計，本學期需發出482萬元助學金，然截至今天募款尚缺72萬元。

雲林家扶中心主委陳燦勳說，受物價上漲，通貨膨脹等因素影響下，募款非常困難，今年首度遇到募款不足，為不影響學子們求學開銷，暫時先透過其他款項墊付。

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張麗善和黃凱當場各捐助10萬元和5萬元，幫助學生完成學業。他們呼籲，雲林家扶長年來關心、照顧縣內弱勢學子，助學金頒發逾30年，期盼社會各界、成功企業家能伸出援手，幫助家扶湊足缺額；縣府社會處副處長陳怡君表示，縣府將持續媒合各種募款管道，彌補缺口。

洪嘉惠表示，學設計是夢想，但為了圓夢必須犧牲很多時間努力準備，也沒有額外的時間去打工，面對學業與經濟的雙重壓力，幸好雲林家扶一直是他們最堅強後盾。（編輯：謝雅竹）1140308

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