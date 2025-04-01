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超人氣黃阿瑪巨型裝置 兒童節前夕現身大鵬灣

2025/4/1 15:22（4/1 15:31 更新）
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2025大鵬灣帆船生活節1日開跑，大鵬灣國家風景區管理處首次攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」；搶在兒童節前夕，於濱灣碼頭豎起7公尺高黃阿瑪巨型裝置。（大鵬灣國家風景區管理處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月1日
2025大鵬灣帆船生活節1日開跑，大鵬灣國家風景區管理處首次攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」；搶在兒童節前夕，於濱灣碼頭豎起7公尺高黃阿瑪巨型裝置。（大鵬灣國家風景區管理處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月1日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）大鵬灣帆船生活節今天開跑，鵬管處首次攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，搶在兒童節前夕，在灣濱碼頭豎起巨型黃阿瑪與Q版後宮貓咪裝置，創造連假打卡熱點。

大鵬灣國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，「2025大鵬灣帆船生活節」4月1至20日在大鵬灣濱灣碼頭盛大展開，希望能吸引親子家庭對象，兒童節連假走訪大鵬灣，與黃阿瑪可愛裝置拍照紀念。

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鵬管處表示，更推薦安排2日遊入住周邊旅宿，走訪東港鎮內新開幕的「王船文化館」及館內全台最南端誠品書店，或規劃紅樹林濕地單車慢遊、搭船遊潟湖、划獨木舟探訪濕地、體驗刺激卡丁車、大小港邊農漁體驗、東港美食探索等。

鵬管處指出，入住東港加倍精彩，大鵬灣活動期間在濱灣碼頭除了設有多處黃阿瑪主題拍照點，假日夜間更規劃市集展售及街頭藝人表演；夜晚還可走訪青洲灣「雲光島」，這是一座夜間能夠自體發光的裝置藝術，還能利用手機體驗「用光許願」，雲光島會將願望傳遞至星空為遊客祝福，白天到夜晚都能有輕鬆愉快旅遊體驗。（編輯：郭諭儒）1140401

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2025大鵬灣帆船生活節4月1至20日大鵬灣濱灣碼頭登場，今年以台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」為主題。（大鵬灣國家風景區管理處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月1日
2025大鵬灣帆船生活節4月1至20日大鵬灣濱灣碼頭登場，今年以台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」為主題。（大鵬灣國家風景區管理處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月1日
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