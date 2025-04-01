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率團台東城市交流 侯友宜：雙方文化應綁在一起

2025/4/1 17:00（4/1 18:36 更新）
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新北市長侯友宜（前排左3）率領市府團隊到台東，1日上午首站拜訪由台東舊議會改造的「就藝會」，阿美族頭目帶領族人歡迎，並致贈花環和阿美族情人袋。中央社記者盧太城台東攝 114年4月1日
新北市長侯友宜（前排左3）率領市府團隊到台東，1日上午首站拜訪由台東舊議會改造的「就藝會」，阿美族頭目帶領族人歡迎，並致贈花環和阿美族情人袋。中央社記者盧太城台東攝 114年4月1日
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）新北市長侯友宜今天率領團到台東城市交流，體驗台東藝文、參訪綠能。台東縣長饒慶鈴盼促進雙方產業合作；侯友宜則表示，台東和新北文化都是一樣，應綁在一起。

侯友宜率領市府團隊到台東，上午首站拜訪由台東舊議會改造的「就藝會」，阿美族頭目帶領族人歡迎，並致贈花環和阿美族情人袋。

侯友宜參訪結束致詞時表示，看到這樣的展覽和演出，很感動，歡迎台東藝文人員到新北市交流、進駐，新北市和台東文化都是一樣，綁在一起的。

隨後，侯友宜等人到鹿野鄉參訪新元昌紅茶產業文化館，並帶文山包種茶、東方美人茶、石門鐵觀音等新北好茶，與台東紅烏龍茶進行產業交流，期待未來兩地能在茶產業上有更多合作機會，共同推廣行銷。

饒慶鈴表示，台東擁有得天獨厚的自然資源，加上農民的努力，縣政府近年以「台東紅烏龍」品牌積極對外行銷、開拓國內外市場，透過公私協力提升品牌價值，促進地方經濟發展。

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接著團員轉往延平鄉紅葉谷綠能溫泉園區參訪，了解台東如何運用地熱資源結合溫泉觀光，創造低碳旅遊的永續環境。園區從地熱的多元應用、水資源的循環，到運用在地食材製作餐點，以及在地人才的專業培訓，朝全方位的面向永續經營。

侯友宜表示，雖然台東與新北的自然環境不同，但在綠能應用與永續發展理念上有許多共通點，台東有許多值得新北學習的地方，期待未來雙方能在農業、原住民族或南島文化推動等相關議題上深化交流，促進地方發展，新北也願意協助台東推廣釋迦、紅烏龍等優質農特產品。（編輯：李淑華） 1140401

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新北市長侯友宜（右2）1日率團到台東城市交流，體驗台東藝文、參訪綠能。右3為台東縣長饒慶鈴。中央社記者盧太城台東攝 114年4月1日
新北市長侯友宜（右2）1日率團到台東城市交流，體驗台東藝文、參訪綠能。右3為台東縣長饒慶鈴。中央社記者盧太城台東攝 114年4月1日
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