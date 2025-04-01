東引隊史館重新開館 展示戰地前線軍事史料

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（中央社記者潘欣彤連江縣1日電）保存馬祖東引地區軍事文物的東引隊史館，今天起重新開館至10月31日，民眾可近距離觀賞兩岸對峙時期的戰略地圖、駐軍手稿，軍用設備等，一窺東引戰地歷史軌跡。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處東引管理站表示，東引隊史館為軍方所有，多年前曾開放民眾參觀，但一度關閉。經馬管處多方協調後，軍方才同意重新對外開放。

馬管處今天發布新聞稿指出，東引隊史館保存眾多戰地政務時期軍事歷史文物，更是全台少數能近距離接觸前線戰地文化的展館。該館前身為1963年設立之「反共救國軍歷史文物館」，建築外觀仍保留當時特色。

東引隊史館內展示豐富的歷史文物、珍貴影像、軍事遺跡與民生故事，涵蓋軍事防禦、島嶼生活、戰地風情等多元主題，讓遊彷彿穿越時空，親身體驗東引獨特的歷史軌跡。

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馬管處表示，館藏中包括東引官兵實際使用的軍用設備、歷史戰略地圖，以及當年駐軍留下的手稿、戰地日記、信件與生活用品，生動呈現東引前線軍人的真實日常。民眾透過參觀東引隊史館，不僅能感受戰地前線的緊張氛圍，更實際體驗東引島在歷史洪流中的堅守與轉變。

馬管處指出，東引隊史館每週二至週六，上午8時30分至11時30分，下午2時30分至5時30分對外開放，免費參觀。而為讓到訪民眾更了解這段兩岸對峙的歷史，開館期間設有志工導覽服務，歡迎參觀者多加利用。（編輯：方沛清）1140401