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前鎮漁港船員會館挨批蚊子館 漁業署：將委外招標

2025/4/2 16:53（4/2 17:01 更新）
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高雄市前鎮漁港船員會館投入高達新台幣5億元興建，但啟用1年多來仍未開放，有議員2日質詢時批會館淪為5星級蚊子館。（許采蓁服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月2日
高雄市前鎮漁港船員會館投入高達新台幣5億元興建，但啟用1年多來仍未開放，有議員2日質詢時批會館淪為5星級蚊子館。（許采蓁服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月2日
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）國民黨高雄市議員許采蓁今天質詢時表示，前鎮漁港船員會館耗費5億元改建，但啟用1年多來仍未開放，淪為五星級蚊子館。高市海洋局說，旅館涉及旅遊登記，漁業署將委外招標。

許采蓁今天在高雄市議會質詢表示，前鎮漁港船員會館投入高達新台幣5億元興建，過去還引以為傲稱「五星級會館」；但啟用至今將近1年，僅開放1、2樓設施，原本規劃為旅館用途的3、4樓套房完全無人使用。

海洋局長黃登福回應，船員會館3、4樓原是漁會經營，但經營旅館需申請旅館登記及成立公司，漁業署將委外招標。

許采蓁說，近日下午時段到現地查看，1樓空蕩無人，連櫃檯都沒人，3、4樓則是滿地灰塵，甚至連沙發防塵套都沒拆下，根本就是「蚊子館」；且未取得合法登記，導致去年颱風山陀兒颱風時，無法作為緊急安置場所。

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許采蓁表示，會館旅館區已歷經3次招商失敗，高雄區漁會決定放棄經營。先前國發會在事前審查中也提出警訊，外籍漁工多數直接於船上生活，會館若營運收費，使用率恐偏低。

許采蓁強調，高市海洋局應積極與中央溝通，重新調整空間使用規劃，避免資源浪費。此外，未來漁港內仍有銷售中心等建設將陸續落成，若未改善遊憩與消費環境，恐再次淪為「蚊子館」。（編輯：李淑華）1140402

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斥資新台幣5億元打造的高雄市前鎮漁港船員會館，啟用1年多來仍未開放，挨批淪為5星級蚊子館，館內櫃台沒人，3、4樓則是滿地灰塵，甚至連沙發防塵套都沒拆下。（許采蓁服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月2日
斥資新台幣5億元打造的高雄市前鎮漁港船員會館，啟用1年多來仍未開放，挨批淪為5星級蚊子館，館內櫃台沒人，3、4樓則是滿地灰塵，甚至連沙發防塵套都沒拆下。（許采蓁服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月2日
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