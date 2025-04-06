高雄內門創意宋江陣 鳳武薪傳-西螺鳳山館奪冠

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）2025年全國創意宋江陣頭大賽昨天在高雄內門順賢宮舉行決賽，全台7隊伍激烈競技，最終由「鳳武薪傳-西螺鳳山館」奪冠；「國立台南大學」及「龍華科技大學」分獲亞、季軍。

高雄市觀光局今天發布新聞稿指出，2025年全國創意宋江陣頭大賽，經過昨天一整天精采比拚，名次結果如下，冠軍「鳳武薪傳-西螺鳳山館」、亞軍「國立台南大學」、季軍「龍華科技大學」，優勝獎為「梁山英雄鎮北番」與「加樂傳藝」。

此外，佳作獎頒予「關廟東勢旺萊寶貝」、「民靖宋江」；特別獎項方面，「關廟東勢旺萊寶貝」獲得內門順賢宮天上媽祖獎，「民靖宋江」獲高雄市議會議長獎。

高雄市觀光局長高閔琳也對所有參賽隊伍表達勉勵與感謝，在傳統宋江陣武術基礎上，個別隊伍發揮創意，融合現代舞蹈、戲曲、敘事等創意元素，給予宋江文化新生命，也讓民眾近距離體驗宋江陣的獨特魅力，促進藝陣文化世代傳承。

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觀光局說明，宋江陣活動自2001年舉辦至今已第25年，在市府與地方團體努力下，讓內門宋江陣這項逾百年的無形文化資產得以延續與傳承。民進黨立委邱議瑩出席表示，看到各參賽隊伍在決賽中展現的創意與精神，盼宋江傳統繼續發揚光大。

觀光局表示，宋江陣活動已成為全國藝陣比武最高殿堂，今天晚間8時30分還將於內門順賢宮聖母湖舉行壯觀煙火秀；此外，那瑪夏區螢火蟲復育有成，今年螢況極佳，歡迎民眾到東高雄遊玩並賞螢。（編輯：李淑華）1140406