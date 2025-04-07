苗縣府啟動應變小組等6措施 因應對等關稅衝擊

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）美國宣布對台課徵32%對等關稅，苗栗縣府今天表示，縣內汽車、電子設備零組件等產業恐受衝擊，除協同桃竹竹向中央爭取有利政策支持，並啟動應變小組等6措施，因應衝擊。

苗栗縣政府晚間透過新聞稿指出，縣內近年積極發展精密製造業，汽車零組件產業已成為重要的出口支柱，一旦美國祭出高額關稅，對苗栗相關產業的衝擊將不容小覷；除汽車零組件，苗栗的機械、金屬加工等產業也可能間接受到波及。

新聞稿中，苗栗縣長鍾東錦表示，地方產業在大國貿易角力下首當其衝，桃竹竹苗4縣市產業關聯性極高，尤其在科技製造與汽車零組件供應鏈上更是環環相扣，他致電聯繫桃竹竹3縣市首長，盼能儘速共商對策，聯手維護桃竹竹苗科技廊帶及整體產業發展。

鍾東錦指出，桃竹竹苗科技廊帶是台灣經濟發展的重要引擎，必須協同作戰，儘速凝聚共識，提出具體應對方案，包括協助業者降低訂單流失、開拓新銷售管道，以及預防可能發生的無薪假甚至失業問題，共同向中央爭取更有利的政策支持。

他表示，面對突如其來的貿易挑戰，苗栗縣府宣布啟動6項緊急應變措施，盼地方、中央與業者攜手合作，共同守護苗栗產業命脈。6大措施，首先是成立跨局處緊急應變小組，專責研擬與執行各項應對措施；其次在縣府工商發展處設立單一窗口，提供受影響業者即時資訊、諮詢與協助申請相關補助方案。

第3是啟動產業座談與實地訪視計畫，由縣府團隊分批前往縣內汽車零組件、機械、金屬加工等產業進行訪視，同時將召開產業座談會，邀業者代表、公協會共商對策。

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第4則規劃「協助業者拓展多元市場方案」，蒐集國際市場資訊，協助在地業者開拓新興市場，分散出口風險；第5研擬「穩定就業與勞工支持措施」，密切關注產業動態，針對可能面臨減班休息或裁員企業，提前規劃就業媒合、職業訓練等支持措施，保障勞工權益。

最後是「爭取中央專案補助與融資協助」，協助受影響業者進行產業升級、轉型發展，並提供必要的資金支持。（編輯：戴光育）1140407