北市府新人令 王瑞雲出任地政局長

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市府今天發布人事令，地政局長陳信良申請退休獲准，由原地政局副局長王瑞雲出任局長；王瑞雲在地政局任內，協助破獲全國首宗台版地面師遺產詐騙集團案。

台北市政府今晚宣布，原地政局副局長王瑞雲出任地政局長，市府團隊再添女力，新任人事今天生效。

北市府指出，陳信良任內致力跨域合作、推動數位地政服務，強化市民產權保障、租買資訊透明化，推出全國首創「台北地政總管+」系統，獲中央肯定並推廣至全國，另推出全國首創主題式地圖查找「台北地政找房+」平台，攜手591平台、崔媽媽基金會等業者，簽訂MOU構築交易安全網。

北市府表示，王瑞雲畢業於國立政治大學地政系，曾任地政局副局長、主任秘書、專門委員、科長、專員，及中山地政事務所秘書、課長，自基層做起接地氣，歷練完整、熟稔地政業務。

北市府說，王瑞雲在地政局任內，協助破獲全國首宗台版地面師1.4億遺產詐騙集團，並邀地檢署、國稅局、不動產仲介與金融機構等公私協力防詐。

此外，王瑞雲也帶領團隊開創多項代表性專案，如將生態與智慧設計概念導入北士科及社子島的都計、環評與規劃打造智慧生態社區，建構戶戶安置原則保障住戶居住權。

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王瑞雲還帶領團隊攜手北北桃中嘉，以地籍謄本自動櫃員機聯發跨縣市謄本，讓領謄本像在ATM領錢一樣簡單；推出生成式AI「預售屋契約智能問答–Hi Landy」消費者避雷系統及預售屋契約預檢服務，為民眾購買預售屋的陷阱及痛點找出解方。

市府指出，王瑞雲除了在地政業務貢獻所長，也致力於國際城市亮點交流，並長期與各機關密切合作及公私協力推動市政。未來也將持續攜手各界之力推動地政局的政務發展，開創屬於台北市的安全、友善、未來之都。（編輯：蕭博文）1140408