東港共和新村保存再發展計畫 研擬準則5月將送審

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東東港共和新村登錄為聚落建築群，屏東文資所委託廠商辦理保存再發展計畫，研擬未來發展準則，在保留文資同時，避免土地運用過度限制，今天辦理說明會，5月將送審。

東港共和新村見證二戰歷史與戰後眷村文化脈絡，於2023年1月5日登錄為聚落建築群，後續屏東縣文化資產保護所委託廠商辦理「東港共和新村聚落建築保存及再發展計畫」，以利後續活化方向。今天文資所偕同廠商在東港鎮公所辦理第6次說明會。

屏東縣文化資產保護所主任陳胤霖會中表示，東港共和新村特殊性在於其多數土地為國防部所有，內部整合相對簡單，只要取得國防部同意即可推動再發展。制定準則目的，主要為保留文化資產與歷史脈絡同時，避免土地使用被過度限制，清楚界定聚落建築群處理範圍與規範，讓地方單位與居民都能接受與配合。

共和里長林國勝表示，保發計畫經多次修改已放寬許多，期待準則確立，讓後續發展有依據。共和新村現在有羽球館與泳池，他曾提議規劃為體育中心。有民眾認為可效法屏東知名景點勝利星村，對此，林國勝認為，共和新村房屋形態國內眷村少見，妥善開發將勝於勝利星村。

根據文化部文化資產局資訊，官舍群與東港航空基地有密切歷史脈絡，見證日治末期日軍因應二戰局勢，在東港地區部署情形。二戰後國軍接收日遺設施，官舍取名共和新村並安置國軍家眷，成為東港鎮內國軍眷村。

文資局指出，共和新村為典型日治武官官舍群，具整體區域性規劃，體現日人當代都市計畫理念實踐。官舍區分甲、乙、丙、丁4級，共7種平面形式建築，反映日本武官階級差異，影響所分配官舍等級，不同形式官舍也有其多樣性特色。

說明會中報告指出，1996年眷改條例公布，共和新村預計原地改建，2007至2015年間地方發起眷村保存，2018年曾登錄41棟宿舍為「歷史建築」，幾經波折後遭駁回，縣府啟動「暫定古蹟」程序，2023年審議通過登錄聚落建築群。

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報告提及，準則目前研擬方向聚落範圍分為東基地、西基地；東基地為高等官舍區，屋況較佳、建築群落配置、道路規劃保留完整，整體保留價值高，為保存與再發展核心區；西基地為判任官舍（等級低），屋況普遍不佳，曾遭轟炸、建築群落零散，採單點或區塊保存，保留土地使用彈性。

目前聚落屋舍不少屋頂破損、且有大量附生植物，地方民眾也希望，儘快進行基本維護管理，避免持續惡化。（編輯：郭諭儒）1140408

屏東縣文化資產保護所委託廠商辦理「東港共和新村聚落建築保存及再發展計畫」，以利後續活化方向，8日與廠商在東港鎮公所辦理第6次說明會。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日

屏東東港共和新村於2023年獲登錄聚落建築群，不過目前聚落屋舍有不少都呈現屋頂破損、有大量附生植物狀態，許多地方民眾希望儘快進行基本維護管理，避免惡化。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日