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東港共和新村保存再發展計畫 研擬準則5月將送審

2025/4/8 20:21（4/8 20:31 更新）
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屏東東港共和新村從日治時期到二戰後皆扮演關鍵角色，具重要歷史價值，於2023年獲登錄為聚落建築群。圖為共和新村屋舍。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日
屏東東港共和新村從日治時期到二戰後皆扮演關鍵角色，具重要歷史價值，於2023年獲登錄為聚落建築群。圖為共和新村屋舍。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東東港共和新村登錄為聚落建築群，屏東文資所委託廠商辦理保存再發展計畫，研擬未來發展準則，在保留文資同時，避免土地運用過度限制，今天辦理說明會，5月將送審。

東港共和新村見證二戰歷史與戰後眷村文化脈絡，於2023年1月5日登錄為聚落建築群，後續屏東縣文化資產保護所委託廠商辦理「東港共和新村聚落建築保存及再發展計畫」，以利後續活化方向。今天文資所偕同廠商在東港鎮公所辦理第6次說明會。

屏東縣文化資產保護所主任陳胤霖會中表示，東港共和新村特殊性在於其多數土地為國防部所有，內部整合相對簡單，只要取得國防部同意即可推動再發展。制定準則目的，主要為保留文化資產與歷史脈絡同時，避免土地使用被過度限制，清楚界定聚落建築群處理範圍與規範，讓地方單位與居民都能接受與配合。

共和里長林國勝表示，保發計畫經多次修改已放寬許多，期待準則確立，讓後續發展有依據。共和新村現在有羽球館與泳池，他曾提議規劃為體育中心。有民眾認為可效法屏東知名景點勝利星村，對此，林國勝認為，共和新村房屋形態國內眷村少見，妥善開發將勝於勝利星村。

根據文化部文化資產局資訊，官舍群與東港航空基地有密切歷史脈絡，見證日治末期日軍因應二戰局勢，在東港地區部署情形。二戰後國軍接收日遺設施，官舍取名共和新村並安置國軍家眷，成為東港鎮內國軍眷村。

文資局指出，共和新村為典型日治武官官舍群，具整體區域性規劃，體現日人當代都市計畫理念實踐。官舍區分甲、乙、丙、丁4級，共7種平面形式建築，反映日本武官階級差異，影響所分配官舍等級，不同形式官舍也有其多樣性特色。

說明會中報告指出，1996年眷改條例公布，共和新村預計原地改建，2007至2015年間地方發起眷村保存，2018年曾登錄41棟宿舍為「歷史建築」，幾經波折後遭駁回，縣府啟動「暫定古蹟」程序，2023年審議通過登錄聚落建築群。

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報告提及，準則目前研擬方向聚落範圍分為東基地、西基地；東基地為高等官舍區，屋況較佳、建築群落配置、道路規劃保留完整，整體保留價值高，為保存與再發展核心區；西基地為判任官舍（等級低），屋況普遍不佳，曾遭轟炸、建築群落零散，採單點或區塊保存，保留土地使用彈性。

目前聚落屋舍不少屋頂破損、且有大量附生植物，地方民眾也希望，儘快進行基本維護管理，避免持續惡化。（編輯：郭諭儒）1140408

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屏東縣文化資產保護所委託廠商辦理「東港共和新村聚落建築保存及再發展計畫」，以利後續活化方向，8日與廠商在東港鎮公所辦理第6次說明會。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日
屏東縣文化資產保護所委託廠商辦理「東港共和新村聚落建築保存及再發展計畫」，以利後續活化方向，8日與廠商在東港鎮公所辦理第6次說明會。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日
屏東東港共和新村於2023年獲登錄聚落建築群，不過目前聚落屋舍有不少都呈現屋頂破損、有大量附生植物狀態，許多地方民眾希望儘快進行基本維護管理，避免惡化。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日
屏東東港共和新村於2023年獲登錄聚落建築群，不過目前聚落屋舍有不少都呈現屋頂破損、有大量附生植物狀態，許多地方民眾希望儘快進行基本維護管理，避免惡化。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日
獲登錄聚落建築群的屏東東港共和新村見證二戰歷史與戰後眷村文化脈絡，日治時期為軍官宿舍，二戰後由國軍接收，成為東港鎮內的國軍眷村。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日
獲登錄聚落建築群的屏東東港共和新村見證二戰歷史與戰後眷村文化脈絡，日治時期為軍官宿舍，二戰後由國軍接收，成為東港鎮內的國軍眷村。中央社記者黃郁菁攝 114年4月8日
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