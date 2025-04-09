法國生活節高雄5月登場 主軸蔚藍海岸共推海洋文化

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市政府與法國在台協會再度攜手合作2025法國生活節在高雄，5月登場；法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）昨天再次拜會市長陳其邁，期盼持續深化各領域合作關係。

陳其邁表示，去年首度攜手辦理「法國生活節在高雄」獲熱烈迴響，今年再度合作，更呼應6月即將在法國尼斯舉辦的第三屆「聯合國海洋會議」，以「法國蔚藍海岸」為主題，共同推廣高雄與法國的海洋文化。

龍燁表示，今年法國生活節不僅邀4至6月駐村駁二藝術特區的法國插畫家克里斯（Christopher Boyd）設計活動主視覺，法國在台協會也邀法國藝術家、企業、學校等各領域夥伴參與，期待開展更多合作機會。

龍燁並表示，將持續推動台法在文化、科技、安全與經濟等領域穩定交流，並期待加速推展教育合作計畫，讓南台灣民眾更深入了解法國語言及文化。

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高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿說明，即將於5月23日至25日重返駁二的法國生活節，今年以「法國蔚藍海岸」為主軸，活動規模與內容都更豐富，涵蓋藝術、滾球、音樂、VR科技、戶外講座及海洋文化體驗等。

此外，活動也集結法式與在地特色品牌、文化機構、法式餐廳與知名烘焙品牌，呈現多元法式文化體驗，同時也關注高雄及法國的海洋文化與環境永續。（編輯：陳仁華）1140409