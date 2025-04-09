台北市議會開議 蔣萬安10日施政報告

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市議會今天開議，討論市府推動「生生喝鮮奶」等政策所追加共3.22億元預算；市長蔣萬安明後天將施政報告，藍綠白黨團預期會有攻防，綠營初步規畫讓議員各自發揮。

台北市議會下午召開第5次定期大會，選定議會各委員會名單及召集人等程序。依市府提供議會優先法案議案說帖，包含天母棒球場優化計劃、「生生喝鮮乳」專案等。

北市府規劃天母棒球場優化計劃為今年及明年的連續性預算共1.35億元，包含中央補助5000萬元、台北市自籌8000萬元等。

北市府表示，考量棒球12強賽提升國人對棒球關注度，為爭取頂級國際棒球賽事，規劃優化天母棒球場老舊設施及照明等設備，盼讓北市成為真正的棒球之都。

針對「生生喝鮮奶專案」政策，市府指出，對象為公私立國小及幼兒園共18.4萬名孩童，提供每人每週1瓶優質乳品，教育局預計追加預算9200萬元；至於敬師禮金規劃擴及私立幼兒園教保員，擬追加預算1241萬4000元。

蔣萬安於10日、11日將赴台北市議會施政報告，加上各黨團幹部此會期都有所更替，針對蔣萬安施政報告攻防，接任民進黨台北市議會黨團總召的議員陳慈慧今天接受聯訪說，黨團未特別針對蔣萬安施政報告進行模擬，將由黨籍議員各自發揮。

她表示，議會民進黨團此會期的市政重點，等蔣萬安後續拜會後，才會評估要求市府提出相關市政議題的專案報告。

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接任國民黨北市議會黨團書記長的議員李明賢接受聯訪表示，黨團支持市府推動相關政策，並持續關注拆除公館圓環等議題，若綠營對蔣萬安明天施政報告提出如程序發言等做法，除要求市府應先做好政策說明，也盼民進黨團勿有激烈動作，國民黨團會全力配合市府政策說明。

台灣民眾黨北市議會黨團總召張志豪接受電話訪問時說，預計蔣萬安施政報告時會依往例，送代表黨團嚴格監督市政的「禮物」給蔣，盼蔣持續專心推動市政，並持續關注捷運聯開宅後續處置，社宅興建等議題。（編輯：蕭博文）1140409