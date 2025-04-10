雲林生鮮蔬果進軍新加坡 與超市簽MOU

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣長張麗善所率領新加坡食品展代表團，9日與新加坡昇菘超市簽署合作備忘錄，並宣布昇菘超市11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，台灣農產進軍新加坡市場。

雲林縣府今天發稿指出，張麗善等一行人8日參訪新加坡生鮮蔬果進口商東源水EG公司，9日與新加坡連鎖超市昇菘超市（Sheng Siong）簽署合作備忘錄（MOU）。

張麗善表示，雲林縣是台灣糧倉，有最優質的生鮮蔬果、農畜產品、食材及經過嚴格篩選的雲林良品，昇菘超市則是新加坡最具市場競爭力的連鎖超市之一。雙方簽署MOU是強強聯手，讓新加坡消費者品嚐到台灣的天然好滋味，助台灣農產品開拓國際市場，讓台灣農業發光發熱。

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雲林縣政府與昇菘超市聯手在11日至17日舉辦「台灣食品節推廣會」，活動期間將在新加坡昇菘超市各大門市設置台灣農產專區，強力推廣來自台灣的特色水果與農產品，包括迷你彩椒、彩色蘿蔔、牛番茄等，讓新加坡消費者親身體驗來自台灣的優質美味。

昇菘超市董事經理林佑龍表示，台灣農產品品質卓越，深受新加坡消費者青睞。他期待未來能進一步拓展合作，引進更多台灣特色農產，豐富當地市場選擇。（編輯：吳素柔）1140410