加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普從強力拒絕踩剎車到臨時暫緩關稅 政策轉向脈絡一次看
首頁 / 地方

高雄旗山溪水權達共識 杉林區自來水建設動起來

2025/4/10 13:49（4/10 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為解決高雄杉林區長年來水質不佳、水量不穩問題，民進黨立委邱議瑩（後中）10日邀相關單位召開協調會議，共同研商解方。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月10日
為解決高雄杉林區長年來水質不佳、水量不穩問題，民進黨立委邱議瑩（後中）10日邀相關單位召開協調會議，共同研商解方。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）為解決高雄杉林區長年水質不佳、水量不穩問題，民進黨立委邱議瑩今天邀相關單位召開協調會，會議初步共識，包括設置蓄水設施，後續撥用土地加速工程進度，讓居民早日用上穩定乾淨自來水。

邱議瑩今天召開「杉林區自來水取水協調會議」，邀集經濟部水利署、農業部農田水利署、台灣自來水公司等相關單位共同研商解方。

經多方協調，會議已取得初步共識，包括將由台灣自來水公司於旗山溪上游尋找適當位置，供經濟部水利署後續協助設置蓄水設施，以儲存足以應付枯水期的水量，作為穩定水源。

此外，經濟部水利署協助核予台灣自來水公司旗山溪6、8、9月正式水權，其餘月份則以臨時使用權方式辦理，確保全年穩定供水。

google news透過 Google News追蹤中央社

邱議瑩表示，杉林長年面對水源困難，旗山溪上游是目前最可行穩定水源，現在推動方式已有共識，自來水公司就能依會議決議推動淨水場與管線建設，讓工程真正動起來，民眾才會有感。

邱議瑩強調，水權處理是工程起點，土地取得與蓄水設施建置會持續推動；她將持續協調各單位，包括請水利署向國產署申請撥用土地，加速工程進度，讓杉林區居民早日用上穩定、乾淨自來水。（編輯：陳仁華）1140410

#水利署
#杉林區
#邱議瑩
#經濟部
#台灣自來水公司
#民進黨
#農業部
邱議瑩
立委關切美對中關稅引台商回流 郭智輝：都在推論中劉鏡清：美國廠商很幫台灣講話 與美協商應具優先位置
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：