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北港朝天宮迎媽祖登場 炸轎、犁炮震撼全場

2025/4/16 14:31（4/16 14:36 更新）
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國家重要民俗活動「北港朝天宮迎媽祖」16日熱鬧登場，炸轎、犁炮震撼全場，真人藝閣遊行下午加入，吸引上萬人參與，廟前擠滿人潮。中央社記者姜宜菁攝 114年4月16日
國家重要民俗活動「北港朝天宮迎媽祖」16日熱鬧登場，炸轎、犁炮震撼全場，真人藝閣遊行下午加入，吸引上萬人參與，廟前擠滿人潮。中央社記者姜宜菁攝 114年4月16日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）北港朝天宮迎媽祖活動今天熱鬧登場，炸轎、犁炮震撼全場，真人藝閣遊行下午加入，吸引上萬人參與，廟前擠滿人潮。

雲林縣長張麗善今天在朝天宮董事長蔡咏鍀、國民黨立委張嘉郡等人陪同下，前往北港朝天宮向媽祖上香祈福，隨後點燃起馬炮，宣告今天及明天的迎媽祖遶境活動登場，隨後眾人恭迎媽祖上轎出巡，廟門廣場擠滿人潮，炸轎、犁炮震撼全場。

北港朝天宮指出，今年遶境隊伍共有29隊民間陣頭、19隊駕前陣頭，遶境隊伍依序排開綿延3公里長，同時為了讓轎班入廟時間準點，略為調整遶境路線。

此外，廟方為避免要道壅塞，重要路段、學校附近、歷史建築旁等禁止設置炮場，今年總計設置21處，較去年減少7處；另外，重頭戲「真人藝閣遊行」報名爆量，共有63台藝閣車參與，刷新近年紀錄。

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張麗善表示，媽祖聖誕為農曆3月23日，北港朝天宮每年農曆3月19日起舉辦遶境活動，有很多陣頭和文化藝術表演團體參與盛會，其中真人藝閣遊行最受矚目，今年日本青森睡魔師也來台交流，彰顯宗教無國界。

高雄科技大學校長楊慶煜帶著11名國際生參加迎媽祖活動，讓他們體驗遶境等傳統習俗，了解台灣在地文化，感受媽祖信仰的慈悲精神。（編輯：吳素柔）1140416

雲林縣長張麗善（中扶轎者）16日在朝天宮董事長蔡咏鍀（灰背心）、國民黨立委張嘉郡等人陪同，前往北港朝天宮，並向媽祖上香祈福，隨後點燃起馬炮，宣告迎媽祖遶境活動登場，隨後眾人恭迎媽祖上轎出巡，廟門廣場擠滿人潮，炸轎、犁炮震撼全場。 中央社記者姜宜菁攝 114年4月16日
雲林縣長張麗善（中扶轎者）16日在朝天宮董事長蔡咏鍀（灰背心）、國民黨立委張嘉郡等人陪同，前往北港朝天宮，並向媽祖上香祈福，隨後點燃起馬炮，宣告迎媽祖遶境活動登場，隨後眾人恭迎媽祖上轎出巡，廟門廣場擠滿人潮，炸轎、犁炮震撼全場。 中央社記者姜宜菁攝 114年4月16日
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