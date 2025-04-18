北竿北海坑道封閉近10年 25日起部分開放

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（中央社記者潘欣彤連江縣18日電）北竿北海坑道105年因雨季導致巨石崩落而暫停對外開放。在封閉近10年後馬管處今天宣布，前段坑道整修完畢，25日起部分對外開放。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天上午舉辦北竿北海坑道祈福儀式，由處長洪志光主祭，北竿鄉長吳金平、多位北竿鄉民代表、馬祖防衛指揮部北高守備大隊等陪祭。並邀請在地的午沙境五福天仙府，以北竿獨有的傳統「扛乩」神轎祭祀，祈求民眾出入平安。

馬管處透過新聞稿指出，北竿北海坑道於105年因受雨季影響造成坑道入口巨石崩落而封閉。112年確認自然崩塌穩定後，馬管處著手整修。目前坑道深處雖仍有結構安全疑慮，無法開放民眾通行，但入口處至第一個轉角的前段坑道已整修完畢，將於25日上午9時起正式開放參觀。

馬管處副處長黃桂珠告訴中央社記者，整修範圍除坑道內部，還包括入口前觀景座位區，可一覽北竿蜿蜒的海岸線，並修繕公共廁所、坑道口周邊步道等，提供民眾安全的遊憩空間。而入口處新設的「北海坑道」題字，則來自北竿在地書法家陳紫開。

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馬管處建議，遊客從北竿坂里白馬尊王廟開始徒步，沿途參觀40據點、坂里沙灘、天后宮、坂里大宅、北竿遊客中心、37據點後進入北海坑道，享受悠閒慢活的輕鬆旅程。

北竿北海坑道為馬祖少見的一字型坑道，貫穿坂里至午沙，長約500餘公尺，民國57年與南竿北海坑道同時開鑿，工期歷時3年，犧牲官兵超過百人。該坑道原為停泊小艇，但開鑿後從未使用，廢棄30餘年後，81年起轉為觀光用途，並自95年起開放遊客參觀。（編輯：龍柏安）1140418