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15日落石釀1死 台7甲嘉蘭段21日起刷坡交管

2025/4/20 20:47（4/20 21:26 更新）
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宜蘭縣台7甲線6.7公里處嘉蘭路段（圖）15日落石砸中小貨車釀1死1傷，公路局東區養護工程分局表示，為辦理上邊坡刷坡等作業，21日起至30日實施交通管制，每日上午9時至下午5時，採每小時放行10分鐘。（公路局東區養護工程分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月20日
宜蘭縣台7甲線6.7公里處嘉蘭路段（圖）15日落石砸中小貨車釀1死1傷，公路局東區養護工程分局表示，為辦理上邊坡刷坡等作業，21日起至30日實施交通管制，每日上午9時至下午5時，採每小時放行10分鐘。（公路局東區養護工程分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月20日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）宜蘭台7甲線6.7公里處嘉蘭路段日前落石，砸中小貨車1死1傷，公路局為辦理上邊坡刷坡等作業，明天起至30日實施交通管制，每天上午9時至下午5時，採每小時放行10分鐘。

1輛小貨車15日下午行經台7甲線（中橫宜蘭支線）約6.7公里處、宜蘭大同鄉嘉蘭路段時遭落石砸中，副駕駛座上謝姓男乘客當場死亡，劉姓男駕駛受傷送醫。

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公路局東區養護工程分局今天透過新聞稿指出，為辦理此處上邊坡刷坡、懸空林木伐除及坡面保護作業，明天起至30日實施交通管制；每天上午9時至下午5時，採每小時放行10分鐘，並與6.4公里處復建工區併同交管，管制範圍為台7甲線5.5公里至7公里。

東區養護工程分局表示，如因天候影響或突發狀況，搶修團隊將視現況及搶災情形，不排除延後或取消放行，採機動管制措施，待阻礙因素排除後再予警戒放行，以維護用路人安全。（編輯：陳仁華）1140420

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