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北市復興實中3廚工暈眩送醫 校方：非瓦斯外洩

2025/4/21 12:46
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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北21日電）台北市私立復興實驗高中3名廚工今天上午因頭暈不適送醫，校方說明，經大台北瓦斯公司檢測，沒有瓦斯外洩情形，研判是廚房空氣不流通導致。

北市警方今天上午8時許接獲位於大安區的私立復興實驗高級中學通報，稱校內疑似發生瓦斯外洩情形，造成工作中的3名廚工感到頭暈、不舒服，立即派員到場協助，將3人協助送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療，暫無大礙。

校方說明，餐廳廚師及廚工自今天上午6時起陸續到班，接著在上午8時許有3名廚工表達暈眩及身體不適，學校護理師測量血氧濃度分別為91%、94%及96%，立即將3人送急診室就醫。

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校方指出，經大台北瓦斯公司到校檢測，管線一切正常、沒有瓦斯外洩，其餘工作人員也無不適或一氧化碳中毒現象，研判此次事件是空氣流通不良導致。

校方表示，經排氣處理後，目前餐廳及廚房皆運作正常，沒有學生受到影響，後續將持續協助並關心廚工身體健康。（編輯：張雅淨）1140421

#大安區
#台北市
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