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鶯歌無眼科 衛生局：醫養園區複合門診納評估

2025/4/21 16:00（4/21 16:11 更新）
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因應人口老化醫療與長照需求，新北市政府衛生局將於鶯歌區公所前停車場，興建健康醫養園區，市長侯友宜（中右）21日與衛生局長陳潤秋（前左2）前往視察園區預定地。中央社記者趙敏雅攝 114年4月21日
因應人口老化醫療與長照需求，新北市政府衛生局將於鶯歌區公所前停車場，興建健康醫養園區，市長侯友宜（中右）21日與衛生局長陳潤秋（前左2）前往視察園區預定地。中央社記者趙敏雅攝 114年4月21日
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（中央社記者趙敏雅新北21日電）新北市長侯友宜今天視察鶯歌健康醫養園區預定地，議員蘇泓欽反映鶯歌目前無眼科，民眾就醫不便。新北市衛生局表示，鶯歌醫養園區將規劃複合式聯合門診中心，將眼科納入評估。

新北市衛生局表示，因應人口老化的醫療與長照需求，將於鶯歌區公所前停車場興建健康醫養園區。侯友宜上午與新北市衛生局長陳潤秋前往視察園區預定地。

針對樓層配置，陳潤秋說，地下1至2層規劃為機車停車場，1樓為智能衛生所，2樓設複合式門診中心，3樓為綜合式長照機構，4至9樓為綜合型停車場，頂樓則有空中花園，營造友善休憩空間。

在場的無黨籍新北市議員蘇泓欽反映，鶯歌區最後一間眼科於去年底歇業，導致民眾就醫不便，而學生例行視力健康檢查也讓家長感到煩惱，建議市府將眼科納入醫養園區服務，短期則可透過巡迴檢查車方式，協助學生檢查視力，「這樣一來，除了省去家長奔波時間，也符合學校健康管理的需求。」

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國民黨新北市議員江怡臻也說，除了醫養園區規劃之外，也正與衛生局研議設置「衛生室」或推動「巡迴醫療車」等方案，讓偏遠地區民眾、學童也能獲得醫療照護，如視力、牙齒檢查等，若能採以往的模式，由醫療團隊進入校園進行整班、整校檢查，可大幅減輕家長負擔。

新北市衛生局以訊息說明，目前鶯歌區基層診所多為一般內科、婦兒科及耳鼻喉科，為提升當地民眾醫療照護及因應未來長照需求，未來將於鶯歌醫養大樓規劃複合式聯合門診中心，並將眼科納入評估，以提供多元化科別及具備長照支援的醫療服務。（編輯：吳素柔）1140421

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