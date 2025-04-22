稀有迷鳥彩䴉台東現蹤 鳥友感覺中大獎

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東歐姓鳥友近日在知本魚塭周邊發現一隻罕見大鳥彩䴉，紅褐色身體及閃亮金屬綠翅膀相當絢麗。他說，彩䴉過去被歸類稀有迷鳥，相當罕見，「有如中大獎的感覺」。

歐姓鳥友告訴媒體，日前在知本魚塭半乾池拍水鳥時，無意間發現角落有隻暗黑帶紅的大型鳥，鐮刀狀的鳥嘴，原以為是埃及聖䴉，原想拍照通報外來種移除單位，卻意外發現是稀有迷鳥彩䴉。

他說「難以置信」，當時拍下絢麗大鳥時，直覺就好像拍到彩䴉。詢問其他鳥友和翻閱資料，這有可能是台東第一筆被發現的紀錄，有中大獎感覺。

消息傳出後，吸引不少鳥友前去守候、拍攝這隻美麗稀客。

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莊姓鳥友說，這隻形單影隻的彩䴉披著一身繁殖羽，有著紅褐色的羽毛及金屬綠的翅膀，在陽光照射下，呈現多彩繽紛的金屬光澤，相當炫目；只見牠在沼澤地中，不停地用鐮刀般的嘴埋頭狂吃水中昆蟲、軟體動物，還會吃福壽螺，偶爾振翅，或是突然起飛，總能吸引在場鳥友狂按快門。

有鳥友表示，彩䴉在台灣一度被列為極稀有迷鳥，2014年首次現蹤台北關渡自然公園，後來僅零星出現；2020年在屏東發現有築巢情形，並觀察到5隻幼鳥出生，成為台灣首紀錄；同年9月在屏東崁頂一處田，一口氣出現10多隻；2024年8月在台南，更首見一對彩䴉巢外育雛。現在台東也出現紀錄，是否已適應台灣氣候及環境，成為留鳥或夏候鳥，仍有待觀察。（編輯：吳素柔）1140422

台東歐姓鳥友近日在知本魚塭周邊發現一隻罕見大鳥彩䴉，他表示，彩䴉過去被歸類稀有迷鳥，相當罕見，「有如中大獎的感覺」。（台東鳥友提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年4月22日