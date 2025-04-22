段考藐視國會罪引討論 台中私校：謹守中立

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市某私立高中的公民段考，有考題討論「藐視國會罪」引發討論。台中市教育局今天重申教育中立原則；校方也表示，考題內容依據課綱、教材範圍出題，謹守中立原則。

有臉書粉絲專頁（Facebook）放上台中市某私立高中公民段考考題，其中有題目討論「藐視國會罪」，考題中解釋青鳥行動，引述公督盟看法；問答題則問「人民團體的行動說明立法委員行使職權，最可能違反哪一原則？」。

考題引發討論，網友留言「這樣怎麼評分」，還有人要求台中市教育局應該落實督導，請學校保持行政中立。

這所高中以文字回應，試題由命題教師依據108課綱精神設計，依據龍騰版第2冊課本內容「立法程序」的範圍作為考題，內容聚焦於「立法程序」的制度性探討，整體教學與測驗過程皆本於教材。

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校方強調謹守中立原則，在課程設計、命題評量與教學引導過程中，始終秉持專業與客觀的態度，不受特定政治意識形態影響。

對此，台中市教育局也透過文字稿回應，尊重校園自治及本於教育目標的命題規範，提醒學校及教師謹遵教育中立原則，不受特定政治意識形態的影響，維護校園的專業與中立立場，營造理性及多元討論的學習氛圍。（編輯：吳素柔）1140422