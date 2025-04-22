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里民連署反南山公墓全區保留 黃偉哲：尊重專業

2025/4/22 18:57
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）民團提報台南市南區南山公墓列為文化景觀，多名議員及南區里長反對全區保留並發動民眾連署，今天到台南市政府遞交連署書。台南市長黃偉哲指出，尊重審議會專業評估。

台南市多名議員與20多名台南市南區里長今天一起向黃偉哲遞交連署書，訴求「支持南山公墓開發，反對無意義全區保留」，指稱南山公墓影響居民作息，且經常傳出空氣污染、噪音等，妨礙南區整體發展，連署書由南區里長聯誼會、南山公墓更新發展促進會發起，連署人數超過3000人。

黃偉哲表示，民間團體提報南山公墓為文化景觀，依據文資法由市府文資處辦理審查程序，並遴聘專家學者擔任審議委員，每名審議委員皆具備文化資產相關學術專長或實務經驗。

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他指出，尊重審議委員專業，文資保存不只依據專業評估，也兼顧城市發展，這是市府一貫明確立場，並會開放民眾充分反映地方需求及意見，作為委員衡量依據。

台南市政府文化局表示，南山公墓是否登錄文化景觀，已提送文化資產審議會辦理審查，審議會預定明天下午召開，文資處先前已於3月30日辦理過一次公聽會。（編輯：戴光育）1140422

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