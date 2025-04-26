金門親子蜈蚣座登場 遶行金城街道盼神明庇佑

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（中央社記者吳玟嶸金門縣26日電）今年金門迎城隍將在5月9日登場，親子蜈蚣座暌違5年回歸，今天搭載百名孩童的人力肩扛隊伍繞行金城鎮街道，為城隍爺出巡暖場，吸引眾多民眾圍觀共行。

2025年金門浯島城隍文化季系列活動近日展開，各路藝陣陸續在夜晚踩街，今天下午也舉行「親子蜈蚣座嘉年華」，搭載100名孩童的人力肩扛蜈蚣座自金城體育館出發在金城鎮街道上遶行。

金城鎮長李誠智表示，蜈蚣座是金門傳統陣頭，有除穢避邪意義，號召青壯人口聚會團練、強健體魄，民間傳說孩童參與蜈蚣座妝人，未來才能「聰明健康好育養」，今年保留10個名額，邀請縣府列管特殊境遇家庭孩童參加，希望神明加持下，庇佑學業、家庭都能平安順利。

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金城鎮公所透過新聞稿表示，受限疫情及經費等影響，親子蜈蚣座中斷5年後，今年恢復辦理，這次親子蜈蚣座共有50節，總長度約90公尺，100名小朋友參加，加上家長與工作人員，隊伍共有300多人共襄盛舉。

根據金城鎮公所提供資料，浯島城隍文化季後續活動包括4月30日至5月2日晚間舉辦4境特色藝陣踩街表演及蜈蚣座體驗，5月3日下午4境藝陣踩街大遊行；5月9日是農曆4月12日，為迎城隍正日，將由浯島城隍廟管委會主導，歡迎民眾、遊客共襄盛舉，感受後浦迓城隍慶典氛圍。（編輯：郭諭儒）1140426