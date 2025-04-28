移工上凱道爭議 北市勞動局：依法處理

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）國民黨立委鄭正鈐遭質疑動員移工到426集會現場。台北市議員林延鳳今天指出，應儘速釐清這些移工和人力仲介是否違法；台北市勞動局說，待檢調和移民署調查確認，依法處理。

台北市議會今天進行民政部門質詢及答覆，民進黨市議員林延鳳質詢表示，近期有民眾檢舉國民黨426集會當天，疑有人動員外籍移工參與造勢活動。

林延鳳指出，有媒體在426活動當天，拍攝到有一群外籍男子且頭戴鄭正鈐的帽子，且疑似不太會用中文溝通。不論他們是移工、僑生或依親居留的外國人，凡是未經許可工作並涉及報酬，都違反就業服務法相關規定。

此外，在活動舉辦前，網路國際學生社團就有出現招募訊息，內容用越南語刊登4月26日要找外籍生上凱道，並支付每人新台幣800元費用。

她認爲，這些外籍人士的身分、參與集會遊行是否違法，以及當天是否有領取報酬等，這些問題都必須盡速釐清和調查；同時，若真有不肖人力仲介公司從中動員、號召、企圖知法玩法，挑戰執法單位底線。

林延鳳強調，若經檢調與內政部移民署調查其犯罪屬實，勞動局必須依法行使公權力辦理，以保護移工工作權益。

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勞動局長王秋冬答詢表示，根據入出國移民法第29條第1項規定，外國人在本國停（居）留期間，不得從事和許可停（居）留原因不符的活動或工作，但是合法居留者的請願和合法集會遊行不在此限，所以仍有多處仍須釐清，此為內政部移民署權責，後續將進行相關調查。

台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻說明，此案目前檢調仍在調查中，是否有仲介違法情事，屬於中央法令權責，後續若違法屬實，將依就服法處理。（編輯：方沛清）1140428