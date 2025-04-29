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台3線梅山段時常壅塞 公路局提短期改善長期拓寬

2025/4/29 19:41（4/29 21:11 更新）
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國道3號梅山交流道往嘉義縣梅山公園的台3線路段假日經常塞車，民進黨立委陳冠廷（前右2）29日邀集相關單位舉行「嘉義縣梅山鄉台3線拓寬」討論會議，聆聽各方意見。（陳冠廷提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月29日
國道3號梅山交流道往嘉義縣梅山公園的台3線路段假日經常塞車，民進黨立委陳冠廷（前右2）29日邀集相關單位舉行「嘉義縣梅山鄉台3線拓寬」討論會議，聆聽各方意見。（陳冠廷提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月29日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）國3梅山交流道往嘉縣梅山公園的台3線路段假日常大塞車，地方要求拓寬162縣道終點至福懋加油站台3線路段，建設經費預估2億6000萬元；公路局表示，應列為長期改善計畫。

民進黨立委陳冠廷今天下午召開「嘉義縣梅山鄉台三線拓寬」討論會議，邀集梅山鄉公所、鄉民代表會、村長、交通部公路局、嘉義縣政府等相關單位共同研商解決方案。

嘉義縣政府報告指出，台3線從162縣道終點至福懋加油站的拓寬工程，預估需新台幣2億6000萬元建設經費；公路局表示，若要爭取交通部「省道改善計畫」經費，必須先進行可行性評估，行政程序較長，應列為長期改善計畫。

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公路局雲嘉南區養護工程分局提出短期改善措施，將台3線萊爾富便利商店至橫山屏路段進行電桿下地工程，並在此路段往國道3號方向增設一條約400公尺長右轉車道，同時改善交通號誌及標線；此項工程預計今年年底至明年初完工，可有效紓解此路段交通壓力。

陳冠廷強調，梅山台3線長期壅塞問題已嚴重影響當地居民生活品質及觀光發展，尤其太平雲梯等景點吸引大量遊客，假日車潮更是造成嚴重塞車，他將全力推動短期計畫，確保公路局今年內與台電協調施工，加速解決交通問題。（編輯：陳仁華）1140429

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民進黨立委陳冠廷指出，嘉義梅山台3線長期壅塞問題已嚴重影響當地居民生活品質及觀光發展，他將全力推動短期計畫，加速解決交通問題。圖為梅山鄉龍眼村1234觀景台茶園、山巒美景。中央社記者蔡智明攝 114年4月29日
民進黨立委陳冠廷指出，嘉義梅山台3線長期壅塞問題已嚴重影響當地居民生活品質及觀光發展，他將全力推動短期計畫，加速解決交通問題。圖為梅山鄉龍眼村1234觀景台茶園、山巒美景。中央社記者蔡智明攝 114年4月29日
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