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竹北蔬果公園變身星球遊戲場 打造兒童冒險空間

2025/4/30 14:53（4/30 15:46 更新）
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新竹縣竹北市莊敬六街的蔬果公園以土星意象設計共融遊戲場，採用沙黃色為主色象徵土星表面，搭配環形平台、三道滑梯、穿越型爬網等設施，打造宛如星系般的動線。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月30日
新竹縣竹北市莊敬六街的蔬果公園以土星意象設計共融遊戲場，採用沙黃色為主色象徵土星表面，搭配環形平台、三道滑梯、穿越型爬網等設施，打造宛如星系般的動線。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）竹北市長鄭朝方今天表示，在莊敬六街的蔬果公園內，以土星的意象打造共融遊戲場，並結合滑梯、鑽龍與爬網等設施，讓兒童進行攀爬、滑行等，營造宛如太空冒險空間。

鄭朝方今天告訴中央社記者，竹北市生育率高，為讓孩子有空間遊玩，在莊敬六街的蔬果公園內，打造以「土航環線」為主題的共融遊戲場，總經費約新台幣530萬元，專為6至12歲兒童量身設置。

他說，此公園以土星意象為設計，採用沙黃色為主色象徵土星表面，搭配環形平台、三道滑梯、穿越型爬網等設施，打造宛如星系般的動線。

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鄭朝方指出，各項遊具是透過環形平台串聯，例如三道滑梯設置能讓孩子體驗速度與滑行的刺激，提升感覺統合能力；穿越型爬網需要腳並用，能有效提升孩子的抓力、肌耐力與全身協調。

他表示，現場還設有C型鑽龍，能引導孩子進行鑽爬動作，並於狹窄彎曲的通道中前進，加強核心肌群與四肢肌力，可培養手腳協調等能力。（編輯：戴光育）1140430

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