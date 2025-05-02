屏縣府攜手23家醫院 新進護理人員月收均增13%

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東護理人力缺口400多名，衝擊臨床及急重症運作，縣政府結合衛福部12項護理人員留任政策，推出充實人力計畫，提供獎勵金及調薪，符合資格新進人員月收入提高13%以上。

屏東縣政府今天舉行「維護民眾就醫權益 充實護理人力補助專案試辦計畫」記者會，攜手屏東23家醫院，今年5月起以行動支持提升新進護理人員薪資待遇。計畫內容針對應屆畢業生、返鄉、重返醫院職場的新進護理人員，符合於屏東縣所轄醫院初次執登或6個月內未執登醫院而重新執登者，且未具有公職身分，並實際輪值急慢性一般病床、特殊病床的臨床照護工作。

屏東衛生局指出，提供每人每月新台幣3000元獎勵金，最長可領12個月，合作的醫院須同步調高本薪3000元以上，等於符合資格的新進護理人員，月收入平均調高13%以上。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪指出，全國護理人員人力荒，尤其在急重症、臨床部分拉警報，民眾醫療權益不能輕忽，與屏東23家醫院攜手把醫療人力留在屏東，同時也對留任資深人員做更好照顧，希望在關鍵時刻提供必要資源，力挺醫院、維護民眾就醫權益。

屏東衛生局長張秀君提及，屏東護理人力缺口400多名，分布在各級醫院，醫院若人力不足，為了病人安全必須適度調整病房，造成後續急診擁塞、病人等待及就醫不便等，希望透過試辦計畫，解決又急又重的問題。

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屏東縣護理師護士公會理事長賈佩芳表示，透過政府資源挹注帶動經常性薪資增加，對新進及回流護理人力有很大的鼓勵，期待也能藉由此方式帶動現職醫事人員薪資加給，產生正向循環。

就讀慈惠醫專的鄭姓同學指出，家住高雄市大寮區，選擇到鄰近的慈惠醫專就讀，也在屏東醫院實習，感覺到院內前輩對後輩相當照顧，現在又加上補助，讓他留在屏東就職動力大大提升；就讀美和科技大學的羅姓同學說，自己就是屏東人，本來就想留在屏東就業，有補助計畫加持，就是提升對護理人員的認同感。（編輯：方沛清）1140502