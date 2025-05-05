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黑鮪魚季報到 台東首頒20萬獎金給「第一鮪」船長

2025/5/5 16:35
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（中央社記者李先鳳台東縣5日電）振興漁業，台東縣政府今年特別補助新港區漁會，捕獲第一尾黑鮪魚可獲20萬元獎金。縣長饒慶鈴今天頒發獎金給「捷安6號」船長鄭國靜，並主持拍賣，宣告台東黑鮪魚季展開。

饒慶鈴致詞表示，為了打開新港（成功）漁港知名度、增加漁民收入，今年首度推出「第一鮪」獎勵活動，期盼透過設置獎金制度，提升漁民投入意願，也吸引更多人關注台東豐富的海洋資源與獨特的釣魚及食魚文化。期盼未來能持續透過多元活動，促進地方漁業永續繁榮發展。

鄭國靜接受媒體聯訪表示，今年第一尾黑鮪魚釣獲時是死魚，不算數，又於5月2日釣獲這尾黑鮪魚，立即通報返航；每年都會出海抓黑鮪魚，最高紀錄一趟釣了18尾。

漁會表示，漁民捕捉黑鮪魚大多以「延繩釣」方式為主，既可以節省人力，也能保持魚體鮮度，魚身肉質不受破壞，市場拍賣價格比較好。

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此次「台東東第一尾黑鮪魚」重約208公斤，今天下午在新港區漁會漁市場由饒慶鈴主持拍賣，從1公斤800元開始喊價，經各個承銷人競標，最後由三和定置漁場董事長張富泉以每公斤1980元、總價41萬1840元高價成功拍出。

縣府農業處指出，黑鮪魚是深海的頂級食用魚類，擁有豐富的營養價值和極高的經濟價值，每年4至6月是台東黑鮪魚漁汛期，黑鮪魚高蛋白、低熱量且肉質鮮美，深受大眾喜愛。為保育黑鮪魚資源，釣捕黑鮪魚要漁業署核發的捕撈許可才能捕撈，國際有配額限制，2025年容許捕獲量約2200公噸，縣府也持續配合中央推動保育與永續利用政策。（編輯：李淑華）1140505

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