加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
剴剴案辯結13日宣判 保母劉彩萱稱認錯願受懲罰
首頁 / 地方

竹北改善豆子埔溪橋梁 盼助行走安全促城市美學

2025/5/7 15:33（5/7 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣竹北市公所7日表示，豆子埔溪沿線多項橋梁與步道改善工程已完成，其中位在竹北高中後方的義崙橋因褪色鏽蝕，目前已重整並粉刷，提升美觀。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月7日
新竹縣竹北市公所7日表示，豆子埔溪沿線多項橋梁與步道改善工程已完成，其中位在竹北高中後方的義崙橋因褪色鏽蝕，目前已重整並粉刷，提升美觀。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）竹北市公所今天表示，豆子埔溪沿線多項橋梁與步道改善工程已完成，包含新寮橋欄杆安全強化、福竹街沿岸人行步道延伸翻修等，讓民眾方便、安全行走，並實現城市美學。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，豆子埔溪流經竹北市區而有多處橋梁，例如博愛橋、義崙橋、新寮橋，但相關設施長年使用下已有褪色、鏽蝕或人行道破損等問題，市公所編列近新台幣800萬元進行優化整建。

鄭朝方指出，其中，博愛橋旁的福竹街河道側邊人行步道進行延伸與翻修工程，步道由原本130.5公尺延長至177.5公尺，並增設1座無障礙斜坡道，此次工程同步完成道路刨鋪，並於涵洞兩側新設綠底標線人行道，讓整體步行動線更加安全、順暢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，在竹北高中後方的義崙橋因褪色鏽蝕，目前已重整並粉刷，提升美觀；在新寮橋部分，日曬雨淋出現欄杆斷裂與褪色，經工程改善，使用不鏽鋼材質改裝欄杆，提升民眾使用的安全性。

鄭朝方表示，期盼透過常設、小規模但持續的基礎建設及細節修繕，實現城市美學，打造更安全、友善的生活環境。（編輯：戴光育）1140507

#竹北市
#鄭朝方
#豆子埔溪
鄭朝方
竹北蔬果公園變身星球遊戲場 打造兒童冒險空間竹北籌建水岸市集園區發表規劃 擬多元使用空間
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：